Bruxelles : une plateforme citoyenne réunit des milliers de personnes en soutien aux migrants

Le Parc Maximilien rempli, une nouvelle fois symbole de la solidarité #HumanWave #MigrAction pic.twitter.com/Vy6jvxbLyM — Charlie Le Paige (@charlielepaige) 25 février 2018

La police belge pourrait se rendre chez les citoyens qui hébergent des migrants

Oui, j accueille des réfugiés! Non je n’ai pas à en avoir honte ni à me sentir coupable!



Ns étions qq milliers cet aprem à manifester contre la propo du gouvernement de perquisitionner le domicile des citoyens qui hébergent aussi ces réfugiés ds la détresse #MigrAction pic.twitter.com/ZEmNmJBZnq — Emmanuel Foulon (@efoulon1) 25 février 2018

Des tentes pour sensibiliser aux conditions de vie des migrants

"En 1940, mes parents, réfugiés, ont été hébergés par une famille française". C'est le message de l'une des nombreuses pancartes brandies ceun collectif citoyen qui a pris en charge pas moins de 50 000 nuitées pour des migrants en 2017.Selon les organisateursLe collectif citoyen a reçu les renfortsEn cause, la politique migratoire du gouvernement, qui a récemmentselon les arguments du collectif.Mais surtout, le gouvernement belge souhaiteUn texte qui marque une étape vers ladénoncent les organisations mobilisées ce dimanche. Certaines arboraient des stickers "Sensible, l'examen de ce texte, qui devait avoir lieu fin janvier, a été reporté.Au milieu de la foule de manifestants, des tentes se dressent."Nous voulons rappeler à ceux qui pensent avoir évité un Calais à Bruxelles (grâce à leur fermeté), queécrit le collectif sur Facebook.Et ajoute : "les citoyens, plus humains que fermes,que la Belgique se refuse à accueillir dignement".