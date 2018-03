Les merveilles du DIRO

Bruxelles propose une virée claustrophobe dans son musée des égouts

Reportage de Gonzague Vandamme et Antoine Morvan. Montage d'Antonio Da Fonseca. - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Philippe Baudot, Conteur, auteur des "Rumeurs Intraterrestres" ; Guy Delvallée, Guide et ancien égoutier

J'ai trouvé un cadavre à mon premier jour de travail

Des voisins par millions

"Le blues du rat" dans les égouts de Bruxelles

Interprété par Philippe Baudot, conteur et auteur des "Rumeurs Intraterrestres" - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Antoine Morvan

Bruxelles, sa Grand-Place, ses monuments, ses musées... et ses égouts . Depuis quelques années, la capitale belge propose aux curieux de visiter ses "entrailles intraterrestres", selon les mots de Philippe Baudot, à la fois guide, conteurs et auteur, justement, des "Rumeurs intraterrestres".Pour ce personnage haut en couleur, "les égouts, c'est le royaume de l'invérifiable", là où "la ville rejette un petit peu tout ce qu'elle veut pas trop voir."Et dans ce réseau dequi s'étend en-dessous de Bruxelles, où transitent chaque jour, quelques galeries ont été aménagées pour accueillir le public de ce musée très particulier." s'amuse Philippe Baudot, mais la municipalité, "heureusement, a mis au point un dispositif extraordinaire, c'est le DIRO : le Dispositif individuel de régulation olfactive !" Et de dégainer un pince-nez. "C'est un dispositif entièrement digital !" L'humour belge, toujours pince sans rire...On découvre, au détour de certaines galeries, certains témoignages "poignants" laissés par les égoutiers d'antan. "" peut-on lire sur l'un d'eux. Rassurant..., un "travail très difficile" reconnaît Guy Delvallée, guide et ancien égoutier. "Il faut pas être claustrophobe, faut pas avoir le vertige."Et avoir le cœur bien accroché, aussi. "J'ai trouvé un cadavre à mon premier jour de travail" confie Guy Delvallée lorsqu'on lui demande une anecdote.Il faut aussi être prêt à cohabiter avec une multitude de colocataires, à savoir les vingt millions de rats qui grouillent sous la capitale belge. ". C'est une petite chanson."Une petite chanson qu'on vous laisse découvrir...