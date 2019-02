Bruxelles : qui est Greta Thunberg, l'ado suédoise accueillie en superstar à la marche des jeunes pour le climat ?

One solution: climate revolution! Happening right now in Brussels, thousands of young people marching in the streets to demand climate justice. And @GretaThunberg is leading the way. This is historic. #YouthForClimate #ClimateStrike pic.twitter.com/79Wat9eJW2

One solution: climate revolution! Happening right now in Brussels, thousands of young people marching in the streets to demand climate justice. And @GretaThunberg is leading the way. This is historic. #YouthForClimate #ClimateStrike pic.twitter.com/79Wat9eJW2

Bruxelles : plus de 35 000 jeunes sèchent les cours et marchent pour le climat (ils sont de plus en plus nombreux)

Greta Thunberg répond aux critiques

Pourquoi Greta Thunberg se mobilise-t-elle autant ? A-t-elle des gens derrière elle ? Pourquoi ne s'engage-t-elle pas dans une association ? Dans un long post Facebook, la jeune Sudéoise a répondu largement à ces critiques :

-Sur ses motivations : “Beaucoup de gens aiment répandre des rumeurs disant que j’ai des gens « derrière moi » ou que je suis « payée » ou « utilisée » pour faire ce que je fais. Mais il n’y a personne « derrière » moi, sauf moi-même. Mes parents étaient aussi éloignés que possible des militants climatiques avant que je ne leur fasse prendre conscience de la situation. Je ne fais partie d’aucune organisation. Je soutiens et coopère parfois avec plusieurs ONG qui travaillent dans les domaines du climat et de l’environnement. Mais je suis absolument indépendante et je ne représente que moi-même.

Et je fais ce que je fais complètement gratuitement, je n’ai reçu aucune somme d’argent ni aucune promesse de paiements futurs, sous quelque forme que ce soit. Et personne lié à moi ou à ma famille ne l’a fait non plus. Et bien sûr, ça restera comme ça. Je n’ai pas rencontré un seul militant climatique qui se batte pour le climat pour de l’argent. Cette idée est complètement absurde. De plus, je ne voyage qu’avec la permission de mon école et mes parents paient les billets et l’hébergement.”

-Sur son âge et son trouble autistique : “Certaines personnes se moquent de moi à cause de ma différence. Mais Asperger [2] n’est pas une maladie, c’est un don. Les gens disent aussi que, parce que j’ai Asperger, je n’aurais pas pu décider seule de me mettre dans cette position. Mais c’est exactement pour cette raison que je l’ai fait. Parce que, si j’avais été « normale » et sociable, j’aurais intégré une association, ou j’en aurais fondé une moi-même. Mais comme je ne suis pas très sociable, j’ai fait la grève de l’école à la place. J’étais tellement frustrée que rien ne soit fait pour lutter contre la crise climatique et j’avais l’impression que je devais faire quelque chose, n’importe quoi. Et, parfois, NE PAS faire les choses — comme simplement s’asseoir devant le Parlement et ne plus aller à l’école — parle bien plus fort que d’agir. Comme un murmure est parfois plus fort qu’un cri.

Il y a aussi une critique selon laquelle je « parle et écris comme un adulte ». À cela, je ne peux que répondre : ne pensez-vous pas qu’une adolescente de 16 ans puisse parler d’elle-même ? Il y a aussi des gens qui disent que je simplifie trop les choses. Par exemple, quand je dis que « la crise climatique a une réponse simple : c’est tout noir ou tout blanc », « nous devons arrêter les émissions de gaz à effet de serre » et « je veux que vous paniquiez ». Mais je dis ça parce que c’est vrai.”

-Sur les cours séchés : “L’objectif était de trouver des nouveaux projets pour attirer l’attention sur la crise climatique. Notamment que les écoliers fassent quelque chose dans les cours d’école ou dans les salles de classe, comme les étudiants de Parkland qui avaient refusé d’aller à l’école après la fusillade. J’ai aimé l’idée d’une grève scolaire. Je l’ai donc développée et j’ai essayé d’amener les autres jeunes à se joindre à moi, mais personne n’était vraiment intéressé. Ils pensaient qu’une version suédoise de la marche Zero Hour aurait des effets plus importants. J’ai donc continué à planifier la grève de l’école toute seule et après cela, je n’ai plus participé à d’autres réunions avec ce groupe. Quand j’ai parlé de mes projets à mes parents, ils n’ont pas été conquis. Ils n’étaient pas favorables à une grève dans les écoles et ils ont dit que, si je le faisais, je devais le faire toute seule et sans leur soutien.”