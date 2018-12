Bruxelles : la liste des véhicules interdits dans la zone de basses émissions s'étend le 1er janvier 2019

Pas d'amende avant le 1er avril

dans la "LEZ" ou Low emission zone (Zone de basse émission) de la région Bruxelles-Capitale est sur le point de s'allonger.Depuis le 1octobre déjà, vous pouvez être verbalisé ) si vous vous déplacez – sauf dérogation – dans la région bruxelloiseDésormais, les véhicules diesel datant d'avant 2001 et les véhicules essencene pourront pas non plus circuler, ce qui représente près de rapporte RTL.be. Une phase de transition de trois mois va être mise en place, ce qui signifie que vous ne risquerez pas d'amende avant le 1avril.À cela s'ajoute toujours une autre amende,, si vous n'enregistrez pas au préalable votre véhicule via un formulaire en ligne , gratuit. Plusieurs Nordistes en ont déjà fait les frais , ainsi qu'à Anvers où une "zone de basse émission similaire a déjà été mise en place.