Bully-les-Mines : des abris de luxe pour chats errants, construits par l'APEI

Une construction solidaire

Un des prototypes réalisés par les adultes de l'APEI. / © APEI

En raison d'un nombre important de- 200 d'après la municipalité- la ville a signé une convention avec la fondation 30 millions d’Amis pour la mise en place d’une campagne d’identification et de stérilisation des chats sans propriétaires. Les chats stérilisés seront identifiés par tatouage et remis sur les sites où ils auront été attrapés. En échange, la commune s'est engagée à construire des logis pour abriter les chats.C'est l'association qui s'occupe de personnes en situation de handicap mental, qui s'est vue confier la responsabilité de créer ces cabanes, lors d'ateliers "bois" au foyer des Glycines et Grenay et au domaine des écureuils de Bully-les-Mines tous les mercredis. "L'idée c'est de fabriquer un prototype pour voir si la cabane est fonctionnelle", explique Sadek Deghima, chef de service du domaine des écureuils. "Ensuite on verra comment cela fonctionne et on réévaluera". Pour l'instant deux prototypes, un petit et un grand, ont été réalisés.