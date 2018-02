C'est la chandeleur ! 4 recettes de pâte à crêpes façon ch'ti

1. Avec de la bière

500 g de farine

5 œufs

2 cuillère à soupe de sucre

200 ml de bière blonde

500 ml de lait

2 cuillère à soupe de rhum

1 pincée de sel

80 g de beurre fondu

2. Avec de la levure de boulanger

60 g de levure de boulanger (ou 1 sachet de levure (type Briochim) à délayer dans le l'eau tiède sucrée)

3 cuillères à café de Sel bien pleine

1500 g de farine

9 oeufs

75 cl de lait

75 cl de pains (un gros croûton de pain sec bouilli dans de l'eau)

75 cl de bière (une canette de bière)

3. Avec de la chicorée

4 tasses (600 g) de farine

1/2 c. à café de sel

1/2 tasse + 2 c. à soupe (125 g) de cassonade

6 oeufs

2 tasses (500 ml) de lait

200 ml d'eau

1/3 tasse (80 g) de beurre fondu

4 c. à soupe de chicorée en poudre ou 2 c. à soupe de chicorée liquide

1 bouteille de bière (341 ml)



4. Avec des blancs en neige

500 g de farine

10 oeufs, jaunes et blancs séparés

1 litre de lait tiède

1 c. à soupe de sucre

1 c. à soupe de rhum

1 pincée de sel

12 g de levure fraîche de boulanger ou 4 g de levure sèche

2 c. à soupe de bière

100 g de beurre

40 jours après Noël, c'est la! Le 2 février. Une ancienne fête païenne transformée en 492, à Rome par le pape Gélase Ier qui faisait distribuer des crêpes au peuple romain. C'est aussi une fête symbole de la "sortie" de l'hiver dans le monde agricole. Les, par leur forme et leur couleur, symboliseraient le retour du soleil après les longues nuits d'hiver. "Quand le soleil de la Chandeleur fait lanterne - Quarante jours après, il hiverne..."Même si le temps est plutôt à la neige et au froid ces jours-ci, on va donc faire des crêpes dans de très nombreuses familles. Tradition oblige. Il n'y a pas de crêpe ch'ti mais dans les Hauts-de-France, les, on ne les fait pas tout à fait exactement comme ailleurs.D'abord parce qu'on les mange souvent avec de la vraie cassonade dessus. Mais aussi parce qu'on y ajoute une touche nordiste dans la pâte. Voici 4 recettes de pâte à crêpes bien de chez nous.Ajouter de la bière nordiste à sa pâte, c'est lui donner un petit goût bien particulier et un peu de légèreté. La recette proposée par Ça drache en Nord est typique de la région.La crêpe typiquement flamande, c'est une crêpe assez grosse, aérée, pleine de trous. Elle est fabriquée avec de la levure de boulanger qui donne à la pâte un aspect très mousseux après 1 ou 2h de repos. C'est la recette proposée par Sidonie sur Marmiton.org . "C'est la crêpe flamande, la vraie, la "meilleure du monde" pour moi. La crêpe du Nord de la France, la crêpe du ch'ti. Elle ressemble à un napperon, à une dentelle, pleine de petits trous", écrit-elle.On appelle parfois les crêpes couquebaques ou Coucbaques dans certains endroits de la région. Un mot tiré du néerlandais et qui désigne une crêpe épaisse, consistante. La pâte se fait avec de la bière et de la chicorée. Le site Les gourmandises d'Isa en propose une recette. Ingrédients (16 crêpes)Les ratons ou crêpes du mineur, sont des crêpes très légères, presque mousseuses. Grâce à l'ajour de blancs battus en neige et de levure de boulanger.Vous connaissez une recette typiquement régionale ? N'hésitez pas à nous la proposer par mail : france3nordpasdecalais@gmail.com