Cabaye (ex-LOSC) signe à Dubai

تعاقد | ✍

شركة #النصر_لكرة_القدم تتعاقد رسمياً مع لاعب الوسط الفرنسي "يوهان كاباي" ، القادم من نادي كريستال بالاس الإنجليزي ، في عقدٍ يستمر لمدة موسمين ، وسيرتدي اللاعب القميص رقم 7 pic.twitter.com/6Wwgcou8NE — AL NASR FC (@ALNasrSC) 3 juillet 2018

Un dernier gros contrat avant la retraite ?, milieu de terrain nordiste, né à, a signé ce mardi dans un club de Dubai. En fin de contrat avec Crystal Palace, l'ancien milieu duet du PSG et des Bleus a signé pour deux ans avec. Il portera le n°7.Ce club de Dubai a terminé 4e de la dernière Pro-League et va disputer les barrages de la Ligue des champions asiatique. Cabaye aura pour entraîneur Ivan Jovanovic.Pendant le mercato, Cabaye avait été approché également par l'OM.Au printemps dernier, il avait pris la parole pour dire sa déception d'observer les difficultés du LOSC, son club formateur : "L’identité que nous avions à l’époque a été perdue et ça, aujourd’hui, c’est ce qui me fait le plus mal ".