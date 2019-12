Des cadeaux écologiques au pied du sapin : on vous donne quelques pistes en Picardie

Depuis quelques semaines, les magasins ont exposé leurs stocks de produits. Jouets, appareils numériques ou vêtements : les commerces ne manquent pas d'idées pour attirer la clientèle. Mais cette année, vous avez decidé d'opter pour un Noël différent.Noël, c'est l'occasion d'oser des cadeaux écologiques et responsables, c'est-à-dire des choses qui ne s'achètent pas ou à qui on va donner une seconde vie. Mais surtout un cadeau utile et non un objet que l'on va acheter à la dernière minute parce qu'il faut à tout prix faire un cadeau.

Idée 1: je recycle pour créer un cadeau maison



Idée 2 : j'achète dans les ressourceries de ma région

Idée 3 : offrir des cartes ou des chèques cadeaux responsables

Idée 4 : exprimer sa générosité avec un don

Mes armoires sont pleines et je prends la résolution de faire du tri. L'occasion de recycler si, bien sûr, j'ai des prédispositions pour les travaux manuels, mon vieux jean ou ma robe imprimée en un joli sac à offrir. Il existe des ateliers qui vous proposent de participer à des séances de création. C'est le cas de l'enseigne Cultura : pour 5€, des ateliers libres sont organisés pour concrétiser vos idées comme la création de bijoux ou de décoration d'objets.Près de chez vous, il existe certainement des associations qui, elles aussi, organisent des ateliers pour réaliser toutes vos idées de cadeaux. Sinon, si vous êtes doué avec des aiguilles, il y a bien sûr la fameuse écharpe, le pul ou les gants que l'on va tricoter. Pour cette année, c'est trop tard, mais sachez que si vous êtes dans le Beauvaisis, les Ateliers de la Bergerette proposent des cours créatifs dans de nombreux domaines.Confectionner des cadeaux à l'aide de vos petites mains, ce n'est pas votre dada. Qu'à cela ne tienne : vous pouvez rester écolo en privilégiant la filière ressourcerie. Il y en a forcément une près de chez vous. Petits paradis pour trouver de bonnes affaires à prix très réduit, elles collectent les objets abandonnés. Et leurs créations sont faites à partir de ces derniers, donc pas de nouvelles matières premières, ce qui évite l'accumulation de déchets.Les objets sont équitables et, en plus, ces ressourceries créent des emplois. Dans les Hauts-de-France, il y en a une pratiquement dans chaque département. Certaines ouvrent leurs portes ce dimanche, comme à Beauvais.La carte Ethi'kdo a été lancée le mois dernier. Ses différents membres fondateurs sont Label Emmaüs, le réseau Envie, Artisans du Monde, et le réseau Croix Rouge Insertion. Les chèques verts sont destinés à l'achat de produits, services ou activités respectueuses de l'environnement. De nombreuses structures sont déjà affiliées à ce dispositif, comme des créateurs de vêtements made-in-France, des épiceries bio, des hébergements touristiques et même des associations.Noël, c'est aussi une période où on doit penser aux plus démunis. Alors pourquoi ne pas faire un don à une association près de chez vous ? Dans les Hauts-de-France, à Lille, il existe des points de collecte de l’association HelpAssos. Elle a lancé sa deuxième édition de l'opération "Boîtes à chaussures" à destination des sans-abris.Bien évidemment, cette liste d'idées n'est pas exhaustive. L'essentiel quand on veut offrir des cadeaux de Noël écolos est de rester fidèle à ses valeurs éthiques et écoresponsables.