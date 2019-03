VIDEO. Calais : un carnaval intergénérationnel à l'Ephad

Un carnaval à l'Ephad "La Roselière" de Calais

« Ca met du baume au cœur »

A l’de Calais aussi, on fête le carnaval.Depuis plusieurs années, l’événement rassemble. Même les fauteuils roulants n’empêchent pas la tradition d’être célébrée :, entraînés par les plus jeunes, donnent le sourire aux aînés.L’occasion pour. Et ceux qui y prennent part sont ravis. «», sourit une résidente. Même son de cloche chez les écoliers : « On aime bien s’occuper des résidents », « Ca nous touche énormément de les voir comme ça… », racontent-ils, touchés par la