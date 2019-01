Calais : deux passeurs interpellés sur une plage juste avant de faire traverser des migrants

Des hommes déjà connus

alors qu'ils tentaient de faire traverser vers la Grande-Bretagne une migrante et un enfant, eux aussi irakiens, a annoncé mercredi le préfet du Pas-de-Calais, Fabien Sudry.L'interpellation, qui a eu lieu mardi au petit matin à, sur la commune de Sangatte, a été menée par la Brigade mobile de recherche de la Police aux frontières de Coquelles.Les deux hommes,, ont été placés en garde à vue pour aide au séjour en bande organisée, a précisé le procureur de Boulogne-sur-Mer, Pascal Marconville.En 2018, "" de passeurs de migrants à destination de la Grande-Bretagnea déclaré Alain Bessaha, directeur de cabinet du préfet du Pas-de-Calais.M. Sudry a indiqué devant quelques journalistes qu'il y avaitun chiffre "en baisse" par rapport aux derniers mois et "20 fois inférieur" à la situation qui prévalait vers 2015-2016,En revanche, a-t-il dit, on constate "une accélération" des tentatives de traversée maritime "depuis le mois d'octobre". Au total, en 2018, 71 tentatives de traversée, avortées ou réussies, ont été recensées des deux côtés de la Manche, contre seulement 12 en 2017 et 23 en 2016, selon des chiffres communiqués par la préfecture.