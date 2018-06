De Cambrai au Ternois, un pilote photographie les coulées de boue et alerte sur un “désastre”

Paysages et Patrimoine des Hauts de France vus du ciel CONSTAT D'UN DESASTRE : Nous sommes très peu à être témoin de la réalité et de l'ampleur d'un phénomène très préoccupant. Il est de mon devoir de partager. Je parcours le ciel de notre région depuis...

C'est le cri du cœur d'un amoureux de la nature, familier du monde de l'agriculture. Philippe Frutier , pilote et photographe aérien, partage de nombreux clichés de la région sur sa page Facebook " Paysages et patrimoine des Hauts-de-France vus du ciel "., après les fortes pluies qui se sont déversées sur la région."Nous sommes très peu à être témoin de la réalité et de l'ampleur d'un phénomène très préoccupant. Il est de mon devoir de partager" avance le pilote pour accompagner les photos de champs défigurés par des coulées de boue. "" Un désastre nouveau qu'il associe à l'évolution des pratiques de l'agriculture.C'est en simple observateur que Philippe Fruitier s'indigne de ce "é" qui "s'intensifie, par sa puissance et par sa répartition territoriale" depuis plusieurs années. "".Ces photos, le pilote les a prises en deux vols de trois heures dans le Cambrésis, l'Artois et le Ternois, les 26 et 28 mai après les épisodes orageux. Car les coulées de boue n'ont pas seulement infiltré les maisons à Ramecourt ou ailleurs,. "Ce sont des étendues immenses qui sont touchées" regrette Philippe Frutier. "On ne peut pas s'en rendre compte à terre." Les photographies aériennes "permettent de se rendre compte de l'étendue du problème."Pour autant,, qui sont par ailleurs les premières victimes de ce phénomène. "On leur a presque imposé ce mode d'agriculture.""On a tué la terre" ajoute-t-il. "Ce n'est pas moi qui le dis" ajoute-t-il en citant l'agronome Marc Dufumier, l'écologiste Pierre Rabhi et l'ingénieur agronome Claude Bourguignon."Il est urgent d'agir" clame le pilote, pour qui l'agriculture chimique a épuisé la terre. "On a l'impression que la terre, c'est de la poussière" explique-t-il. "". De fait, la terre part à chaque coulée "dans les rivières, dans les fossés, elle bouche l'évacuation d'eau, ce qui risque de provoquer des inondations plus intenses."