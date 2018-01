Si vous n'avez pas la possibilité d'aller à la Carsat, la Carsat viendra à vous. Le Centre Itinérant de Retraite de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail Nord-Picardie a pris la route. Cette agence mobile répond aux besoins des populations des zones rurales et ne pouvant se déplacer. Le camion sillonnera les cinq départements des Hauts-de-France. Mais attention, il vous faudra prendre rendez-vous.Dans les Hauts-de-France, 25 agences retraite de la Carsat Nord Picardie vous accueillent, vous trouverez ci-dessous la liste complète de ces agences, avec leurs horaires et leurs modalités d'accueil pour l'année 2018.