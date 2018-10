Un accident sur l'A1 provoque de fortes perturbations ce vendredi matin. 10 km de bouchon à partir de Camphin-en-Carembault dans le sens Paris-Lille. Le ralentissement commençait à 7h à partir de Noyelles-Godault / Dourges. La voie de gauche et la voie centrale sont neutralisées.



L'accident implique 4 voitures et une camionnette. On en ignore pour l'instant le bilan et les circonstances.



Il est conseillé d'éviter le secteur si possible ce vendredi matin. Prévoir sinon une heure de temps de parcours en plus.