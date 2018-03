Le Canada accueille le couple royal belge... avec un drapeau allemand

Deux petits drapeaux liés sur un érable

Nous avons corrigé cela immédiatement

Le Canada n'est pas passé loin de la bévue diplomatique, en accueillant lundi le roi Philippe de Belgique et son épouse Mathilde : le drapeau allemand a été affiché au lieu du belge, une erreur rapidement corrigée dans la capitale canadienne Ottawa où le couple royal est en visite.La bourde a été commise au beau milieu du jardin de la résidence de la représentante de la reine Elizabeth II, chef d'Etat en titre du Canada.planté il y a plus de 40 ans par la reine Fabiola de Belgique.Les drapeaux allemand et belge partagent les mêmes trois couleurs mais l'un a des rayures verticales et l'autre horizontales."Pendant que nous préparions la cérémonie (...), il a été porté à notre attention qu'servant à identifier l'arbre planté par Sa majesté la reine Fabiola en 1977", a expliqué Marie-Eve Létourneau, porte-parole de la gouverneure générale du Canada Julie Payette."Nous avons corrigé cela immédiatement", avant l'arrivée des souverains belges venus pour, à leur tour, planter un arbre dans le jardin.La capitale canadienne a déployé de nombreux drapeaux belges pour l'arrivée du roi et de son épouse en calèche à la résidence de Mme Payette. Ils ont débuté lundi une visite officielle d'une semaine au Canada au cours de laquelle des étapes à Toronto et Montréal sont aussi prévues. Ils sont accompagnés d'une délégation de ministres, d'entrepreneurs et d'artistes.