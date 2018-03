Canal + coupe TF1 sur ses bouquets : le mécontentement gronde chez les télespectateurs

Après Canal +, Free et Orange ?

Free coupera l’accès à TF1 d’ici une semaine… si aucun accord n’est trouvé https://t.co/fQwGJOTBh4 pic.twitter.com/ZQhKVllC1f — 01net (@01net) 6 mars 2018

"Certains clients n'ont plus Les Feux de l'Amour, Jean-Luc Reichmann ou le 13h de Jean-Pierre Pernaut, et c'est un peu la panique...", raconte un antenniste du Maubeugeois à France Bleu Nord. Dans les Hauts-de-France, région où les audiences de TF1 sont parmi les plus fortes depuis très longtemps, la coupure dedécidée par canal + fait régairAprès des mois de négociations infructueuses,a décidé de couper le signal de TF1 et des autres chaînes du groupe (TMC, TFX, TF1Séries Films, LCI) dans la nuit de jeudi à vendredi. Ceux qui recçoivent la châine via les bouquets Canal + ne peuvent donc plus regarder TF1.qui fournissait jusqu'ici ses chaînes gratuitement, veut désormais obtenir le paiement de droits de diffusion de la part des opérateurs qui les retransmettent à leurs abonnés. La coupure a eu des répercussions immédiates sur les audiences.Interrogé par le Parisien sur les sommes demandées par TF1, le PDG a refusé de donner le "montant exact" au nom du "secret des affaires". Toutefois,selon lui, "c'est moins de 20 millions d'euros par opérateur". "Jusqu'à présent les opérateurs ne reversent rien aux chaînes alors que nous apportonsun service qui mérite rémunération", a-t-il ajouté, estimant qu'il "est temps de faire bouger les lignes" et que les demandes de TF1 "n'ont rien de mirobolant". "Chacun montre ses muscles", mais "on se parle tous les jours", a-t-il ajouté, se disant "serein" quant à l'aboutissement des négociations.Le CSA a appelé mardi TF1 et Canal+ à résoudre au plus vite leur conflit, en rappelant qu'il était à la disposition des deux groupes pour leur servir de médiateur.Mais "si derrière Canal+, Free et Orange coupaient le signal (de la première chaîne, ndlr) ce serait quand même plusieurs millions d'usagers qui seraient privés de leur moyen habituel de recevoir TF1 et nous considérons qu'il faut que la situation aboutisse au plus vite" pour éviter un tel scénario, a également souligné M. Curien.En attendant, pour recevoir TF1, il faut revenir à l'antenne TNT classique. Ou opter pour la solution 100% en ligne grâce à MyTF1, ou à des objets connectés comme Chromecast ou Apple TV.