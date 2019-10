Canal Seine-Nord : l'Etat et les collectivités s'accordent pour verser 2,2 milliards d'euros

Communiqué | @GDarmanin et @Djebbari_JB se félicitent de l’accord qui a été trouvé sur le financement du Canal Seine-Nord Europe avec les collectivités des Hauts-de-France 👉 https://t.co/nnnIi9UYhE pic.twitter.com/OwQA6dnOEc — Ministère de l'Économie et des Finances (@Economie_Gouv) October 4, 2019

Réunion avec @Djebbari_JB, @xavierbertrand et les présidents des départements financeurs. Ensemble, nous avons trouvé un accord sur le financement du Canal Seine-Nord Europe.

Une contribution de 1,1 Md€ sera versée par l’Etat pour ce projet essentiel au dynamisme de la région. pic.twitter.com/XVd6zYdooG — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 4, 2019

Une partie du canal Seine-Nord déjà aboutie à Aubencheul-au-Bac, près d'Arras. / © PHILIPPE HUGUEN / AFP

L'Etat et les collectivités vont verser 2,2 milliards d'euros pour financer le projet du canal Seine-Nord , la liaison à grand gabarit devant relier la Seine au réseau fluvial de l'Europe du Nord, ont annoncé ce vendredi 4 octobre le ministre des Comptes publics et le secrétaire d'Etat aux TransportsUne contribution budgétaire de l'Etat d'1,1 milliard d'euros sera versée à la société du Canal Seine-Nord Europe, complétée par un apport du même montant de la part des collectivités territoriales, ont précisé dans un communiqué commun le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin et le secrétaire d'Etat aux transports Jean-Baptiste Djebbari.Le canal Seine-Nord, long de 107 km, doit relier Compiègne (Oise) et Aubencheul-au-Bac (Pas-de-Calais). Évalué à près de 5 milliards d'euros, il est censé faciliter le transport de marchandises entre les pays du Benelux et la région parisienne, et décharger l'autoroute A1.