Canicule - Anvers : deux trafiquants de drogue, suffoquant dans un conteneur, appellent la police à l'aide

La scène se déroule ce mercredi, en fin de matinée, sur le port d'Anvers en Belgique. Deux personnes, enfermées dans un conteneur et suffoquant à l'intérieur en raison de la chaleur, alertent les secours."Ce matin, vers 10h30, le centre d'urgence a reçu un appel de deux hommes", explique le parquet d'Anvers, cité par Het Laatste Nieuws . "Ils ont dit qu'ils étaient enfermés, à clé, dans un conteneur sur le quai 1742 et qu'ils étaient occupés à évacuer de la drogue".A la suite de cet étonnant appel, les policiers belges parviennent à identifier le conteneur. Lorsqu'ils l'ouvrent, deux hommes en sortent, torses nus, visiblement très éprouvés. Ils sont alors immédiatement interpellés."Les deux hommes, originaires d'Anvers et Schoten, ont été libérés (du conteneur) vers 12h20", poursuit le parquet. "Pour le moment, ils n'ont pas pu être interrogés. De la cocaïne a été trouvée dans le conteneur, mais la quantité exacte n'est pas encore connue".Ce mercredi, un record de chaleur a été battu en Belgique, avec une température de 38,9°C relevée à la base militaire de Kleine-Brogel, dans le nord-est du pays.