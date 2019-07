Canicule : une Belge décède d'un malaise devant sa caravane

Un décès à cause de la canicule. Ce jeudi, une femme originaire de Waterloo est décédée des suites d'un malaise due à la chaleur. Elle prenait le soleil devant sa caravane d'un camping de Middlekerke (sur la côte flamande) quand elle s'est sentie mal. Sa voisine s'en est aperçue et a a appelé les secours."Ils se sont immédiatement rendus sur les lieux et les médecins ont tenté à plusieurs reprises de la réanimer, en vain. La femme est littéralement morte de chaud sur place”, explique à Het Laaste Nieuws le commissaire Frank Delva de la police locale Selon Focus Wtv , la sexagénaire est bien décédée à cause de la chaleur extrême.Une température de 41,8°C a été mesurée jeudi à Begijnendijk, dans le nord de la Belgique, ce qui constitue un record historique pour le pays