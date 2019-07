Canicule : c'est à Watten (Nord) qu'il a fait le plus chaud dans les Hauts-de-France !

Alain Plumart montre la station météo de Watten / © Capture d'écran Video Delta FM



Les records battus dans les stations Météo France de la région

Prononcez Ouate. Watten, village nordiste de 2600 habitants situé entre les Flandres et l'Audomarois, a connu son "heure de gloire" ce jeudi. C'est là qu'officiellement il a fait le plus chaud ce jeudi dans la région. Devant Saint-Hilaire-sur-Helpe et ses 41,6°C.D'où vient ce chiffre ? De Météo France. L'organisme possède 35 stations météo dans la région, dont il relève tous les jours les températures. Lille-Lesquin est la plus connue mais il y a aussi Roubaix, Douai, Creil, Beauvais...A Watten, le précédent record datait deu 19 juillet 2006 : 40,1°C. Soit 4,1 degrés de plus. Record pulvérisé. Une nouvelle qui a surpris le maire de la commune, Daniel Deschodt : "Je ne le savais pas. On s'est bien rendu compte qu'il faisait très chaud. On ne voyait pas grand monde dans les rues", sourit-il. Avant de conclure : "Heureusement que les températures vont baisser. C'était invivable".