Canicule : début d'incendie et panne électrique gare du Nord, le trafic TGV Paris-Lille fortement perturbé

🔴 11h34 Gare du Nord

Nos équipes sont sur place.



Prévoyez des retards sur Paris ↔ Compiègne, Paris ➡ Maubeuge Méru ↔ Paris et Paris ➡ Laon.



+ d'infos rapidement https://t.co/YtsBvSjPPy — TER Hauts-De-France (@TERHDF) July 26, 2019

Encore une conséquence des fortes chaleurs. Un début d’incendie gare du Nord à Paris provoque ce vendredi matin une belle pagaille. Une panne d'alimentation électrique a entraîné la suspension du trafic. Selon nos informations, des Caténaires sont tombés par terre et auraient pris feu. Les pompiers sont intervenus sur place dans la gare du Nord.La panne touche l'ensemble du trafic ferroviaire gare du Nord, les grandes lignes mais aussi les TER et RER. Plus aucun train ne circule vers Lille, de même que les Thalys ou Eurostar. La reprise normale du trafic est annoncée dans plusieurs heures."A cause d'un problème d'alimentation électrique à la Gare du Nord, des perturbations importantes sont à prévoir au départ/à destination de Paris aujourd'hui (26/07), communique également Eurostar France . Nous vous conseillons de ne voyager qu'en cas de nécessité absolue. Toutes nos excuses pour la gêne occasionnée."Ces derniers jours, la SNCF a demandé aux voyageurs de limiter leurs déplacements à cause de l'épisode de canicule.