Canicule : l'ensemble des Hauts-de-France placés en vigilance orange

Une canicule moins forte que l'année dernière

Jusqu'à 40°C attendus localement dimanche

Les nuits seront chaudes

"Il faut s'attendre à avoir très chaud", préviens un météorologue de la station Météo France à Abbeville. Ce jeudi 6 août, Météo France a placé 45 départements en vigilance orange canicule sur une large bande s'étendant du sud-ouest aux Hauts-de-France. La Somme, l'Oise, l'Aisne, le Nord et le Pas-de-Calais sont concernés et pourraient subir de fortes chaleurs durant le week-end. Les températures ne pourraient commencer à baisser qu'à partir du lundi 10 août."Cet épisode caniculaire sera durable et se caractérisera par des nuits chaudes voire caniculaires et des températures maximales élevées. Cependant son intensité s'annonce moindre qu'en 2019 et 2003, sa durée moindre qu'en 2003", explique Météo France dans son bulletin publié jeudi à 16h.L'épisode caniculaire devrait débuter dans la journée de vendredi 7 août dans les Hauts-de-France, avec des températures maximales, comprises entre 35°C et 37°C.Le week-end sera très chaud dans les Hauts-de-France. Jusqu'à 40° seront attendus localement dans la journée de dimanche. "On aura des chaleurs comparables à celles du 31 juillet dernier", explique un météorologue de Météo-France.Le classement de la région en vigilance orange s'explique par des températures minimales en hausse. Il fera chaud la nuit. Entre 17°C et 20°C minimum dans la nuit de vendredi à samedi. Entre 20°C et 22°C dans celle de samedi à dimanche.