La canicule a fait plus de 100 morts dans les Hauts-de-France cet été

La canicule fait augmenter le nombre de morts. C'est le constat fait, en chiffres, par Santé Publique France, dans un rapport publié cette semaine. En France,(par rapport à un été "normal") ont été enregistrés cet été.Dans les Hauts-de-France, on en compte 104.(Aisne, Nord, Somme) qui ont connu un épisode de vigilance orange canicule entre le 24 et le 28 juillet (avec notamment une température record de de 37,6° à Lille (Station Lille-Lesquin) le 27 juillet)."Ceci représente une surmortalité de 17,0 %, écrit Santé Publique France . Si les 75 ans et plus représentent la majorité des décès en excès, l’impact relatif est plus important chez les 65-74 ans (+ 42,6 % sur la période de dépassements stricts). (...) Cette vague de chaleur a été importante par sa durée et son étendue territoriale.En 2003, épisode caniculaire remarquable en France, 382 personnes étaient décédés en plus dans la région.