Canicule : les Hauts-de-France maintenus en vigilance rouge

37 degrés ce mardi

Les Hauts-de-France devraient rester en vigilance rouge pour "canicule" jusqu'à, au plus tôt, mercredi matin, a indiqué ce lundi après-midi la préfecture du Nord, officiant pour l'ensemble des Hauts-de-France. La vigilance rouge avait été déclenchée samedi après-midi pour deux jours. Elle est ainsi maintenue.Il s'agit d'un "épisode caniculaire remarquable en terme d'intensité et de durée, particulièrement intense dans les zones très urbanisées, dont la sensibilité est accentuée par le contexte sanitaire lié à la pollution à l'ozone ainsi qu'au COVID19", est-il encore indiqué.À titre d'exemple, ce lundi à 15H30, les températures étaient comprises entre 31°C et 35°C dans la majeure partie de la région. Les zones les moins affectées sont l'ouest de la Somme, grâce à de faibles précipitations, ainsi que sur le littoral du Nord Pas-de-Calais, en raison du vent.La nuit prochaine, les températures minimales devraient rester comprises entre 18° et 22°C, soit des "nuits tropicales". Elles devraient encore monter un peu partout jusqu'à 37°C ce mardi au plus fort de la journée.Selon Météo France, un redoux est prévu mercredi 12 août, à compter de 7 heures du matin.