Canicule : les Hauts-de-France passent en vigilance orange

Depuis 16 heures, ce mercredi 12 août, les Hauts-de-France ne sont plus considérés en vigilance rouge canicule, mais en vigilance orange selon la préfecture du Nord.

Depuis 16 heures, les Hauts-de-France ne sont plus en vigilance rouge canicule selon la préfecture du Nord.Si la nuit du mercredi au jeudi gardera des minimales élevées (prévues entre 17 et 21 degrés), les températures s'orienteront à la baisse ce jeudi 13 août "avec des maximales établies entre 28 et 31 degrés", explique la préfecture.

Cette baisse met fin à cet épisode caniculaire considéré comme "remarquable en terme d'intensité et de durée". Il avait commencé ce samedi après-midi.



Du fait de la canicule, les pompiers du Nord sont intervenus près de 200 fois pour des "secours d'urgence aux personnes" depuis ce mercredi matin.

Des orages prévus en Picardie

Les départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme sont également concernés par une vigilance orange orages à partir de ce 12 août 18 heures.Ils seront localement forts "avec des rafales comprises entre 70 et parfois 100 km/h, de la grêle et localement de fortes précipitations."