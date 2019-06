Canicule dans les Hauts-de-France : quatre questions sur ce phénomène exceptionnel

Quelles températures sont attendues ?

#Canicule la semaine prochaine : des #records de #chaleur pour un mois de juin, datant de 1947, 1976 et 2017 pourraient être battus. Des valeurs à 40°C sont probables. pic.twitter.com/at0AteZvJM — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) 21 juin 2019

Où fera-t-il le plus chaud ?

Combien de temps cela va-t-il durer ?

Que faut-il faire pour s'en prémunir ?

🌞☀️Une période de fortes chaleurs est annoncée par @meteofrance à partir de dimanche 23/06. Restez vigilants et adoptez les bons gestes 👇 Buvez régulièrement de l'eau et en cas d'urgence appelez le 15. Plus d'infos https://t.co/n1RjPlCieD pic.twitter.com/WC45lJbwXu — Préfet de Seine-et-Marne (@Prefet77) 22 juin 2019

Risque de #canicule la semaine prochaine : quelques conseils pour rafraîchir votre intérieur >> https://t.co/mdAEoXnZJ4 pic.twitter.com/vWjpNDryRe — Le Parisien Infog (@LeParisienInfog) 22 juin 2019

Une vague de chaleur exceptionnelle par son intensité, mais aussi par sa précocité, s'apprête à toucher la France et les cinq départements des Hauts-de-France n'y font pas exception . Un phénomène dû à un flux d'air chaud remontant du Sahara jusqu'à la Belgique.Les Hauts-de-France ne font pas partie de la zone la plus touchée par la canicule – la vague de chaleur frappera surtout le Centre et l'Est – mais on peut s'attendre à voir le mercure dépasser rapidement les 30°C.Dimanche déjà, on atteindra les 26°C le matin et les 28°C l'après-midi, malgré l'arrivée de quelques nuages. Et à partir de dimanche soir, les nuits seront étouffantes avec un thermomètre ne baissant quasiment pas en-dessous des 20°C.Lundi, la Côte d'Opale bénéficiera de la fraîcheur de la pluie, tandis que le reste de la région restera à peine en-dessous de la barre des 30°C, matin comme après-midi.La barre des 30° C sera franchie pour de bon dès mardi matin, et même largement dans le Cambraisis et dans l'Aisne. Et ça ne sera pas mieux le mercredi, le jeudi et le vendredi.On peut même s'attendre à ce que des records absolus de températures soient dépassés, par endroits. Dans la métropole lilloise , par exemple, la plus forte température qu'on ait connu un 25 juin était de 32,6°C, en 1976. Or, mardi, il n'est pas du tout impossible que le mercure égale ou dépasse ce seuil.On peut distinguer une différence de 10°C, certains jours, entre la côte et l'intérieur des terres, sans compter les précipitations que l'on pourra attendre lundi sur le littoral de la Baie de Somme jusqu'à CalaisD'une manière générale, la vague de chaleur touchera surtout une bande partant du Nord – à hauteur de Lille – jusqu'au sud de l'Aisne et de l'Oise. La majeure partie du Pas-de-Calais et de la Somme, ainsi que les Flandres et le Dunkerquois, seront relativement épargnés.En règle générale, on parle de canicule lorsque le phénomène excède les trois jours. Dans le cas présent, la vague de chaleur va durer près d'une semaine, entre dimanche 23 et vendredi 28 juin."Depuis 1947, seule la vague de chaleur du 18 au 28 juin 2005 avait été aussi précoce" a indiqué Météo France. "L'épisode attendu s'annonce bien plus intense, sans précédent au mois de juin."Difficile, en revanche, de s'avancer sur le reste de l'été. Rien n'indique à ce stade qu'il sera aussi caniculaire, même si c'est une certitude qu'il fera chaud, très chaud.Comme à chaque vague de chaleur, plusieurs bons gestes sont à adopter, que vous soyez une personne fragile ou non.Pensez également à demander des nouvelles de vos proches et à en donner vous-mêmes. Soyez particulièrement vigilant autour des jeunes enfants ou des personnes âgées.