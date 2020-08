Canicule : les Hauts-de-France en vigilance rouge

À ce sujet, la rédaction vous recommande VIDÉO. Canicule : un pic de chaleur attendu ce dimanche dans le Nord

La canicule va durer jusqu'à 5 jours dans l'est de la région. • © FRANCE 3 NORD-PAS-DE-CALAIS

Après avoir été placés en vigilance orange jeudi , les Hauts-de-France sont désormais en rouge, a indiqué ce samedi 8 août Météo France, avec une vague de chaleur censée durer au moins jusqu'à mardi.Un pic est par ailleurs attendu ce dimanche , indiquait il y a quelques jours Patrick Marlière, météorologiste au sein d'Agate France. "L'Avesnois pourrait frôler les 40 degrés", prévenait-il sur le plateau de France 3 Nord Pas-de-Calais, précisant que les températures devraient dans d'autres endroits monter jusqu'à 37°C.Un record de chaleur nocturne a été battu dans la nuit du vendredu 7 au samedi 8 août à Boulogne-sur-Mer, avec 25,2°C, battant le précédent record de 24,4°C établi le 8 août 1975.Cet épisode caniculaire "caractérisé par des nuits très chaudes voire tropicales" s'annonce durable, "au moins jusqu'à mardi" , et "une dégradation orageuse marquée devrait y mettre fin, par l'ouest à partir de mercredi", souligne Météo-France."Cette vague de chaleur devrait se situer parmi les 5 plus sévères connues par la France ces dernières décennies, derrière les canicules historiques de 2003 et 2006", selon la même source.