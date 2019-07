Canicule - Météo France : c'est pour quand les orages dans les Hauts-de-France ?

Jeudi soir ?

Les tendances Météo France pour les prochains jours



Vendredi après-midi ?

Les fortes chaleurs se terminent presque toujours par un épisode orageux. Parfois attendu avec impatience car il s'accompagne ensuite d'une baisse des températures. En cette journée de canicule, la question est posée : quand les orages vont-ils arriver sur les Hauts-de-France ?Selon les dernières prévisions de Météo France, cela pourrait arriver dès ce jeudi soir. Le chauffage étant bien mis en route, les cumulus à base élevé finissent par bourgeonner ici et là. En fin d'après-midi, des petites averses se déclenchent très ponctuellement. En s'enfonçant dans la soirée, des orages localisés et relativement fort se mettent à circuler sur nos terres. Ils peuvent être accompagnés de rafales et de grêles. La nuit attenante, s'organise sous un ciel nuageux avec encore quelques ondées possibles. Vent de sud-est faible à modéré. Les rafales sous orage prévues en soirée peuvent souffler jusqu'à 100 km/h.Vendredi matin, malgré ces orages, l'ambiance est lourde. L'humidité et la chaleur sont de la partie. Quelques gouttes sont très ponctuellement possible sous les nuages les plus épais.Températures minimales de l'ordre de 18 degrés au littoral à 23 degrés dans l'intérieur. Elles sont 9 degrés aux dessus des normales. Les records sont encore possibles.Au fil de l'après-midi, l'ambiance redevient instable, et les averses sont de plus en plus présentes au fil de la journée. En fin de journée, elle prennent un caractère orageux sur l'ensemble de notre territoire. Températures maximales de 22 à 31 degrés. Elles sont 5 degrés supérieures aux moyennes de saison.