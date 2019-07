Canicule : Météo France place les Hauts-de-France en vigilance orange

40 ?

Pour la première fois de l'été, les Hauts-de-France sont en vigilance orange en raison de la canicule . Cette vigilance court au moins jusqu'au mercredi 24 16h mais sera sans doute prolongée. Fin juin, les 5 départements de la région (Aisne, Nord, Pas-de-Calais, Oise, Somme) avaient été relativement épargnés par la caincule qui avait touché une bonne partie de la France.Quatre-vingt-un départements sont actuellement placés mardi en vigilance orange météo, dont 80 en raison de la canicule, un record, a indiqué Météo-France. La quasi-totalité de l'Hexagone, à l'exception des trois départements de l'ouest de la Bretagne, du pourtour de la Méditerranée et de la Corse, sont désormais en alerte canicule, et cinq départements sont également concernés par une vigilance orange liée aux risques d'orages violents.Le mercure poursuit sa hausse dans la région. On va frôler les 30 degrés en bord de mer ceet les 40 degrés dans le sud picard. En ce mercredi, quelques records de températures vont tomber.va marquer la fin du pic de chaleur. Comme la veille, le ciel est plutôt peu chargé, mais une instabilisation de la masse d'air se produit par évolution diurne. Des averses se déclenchent, d'abord en bord de mer avant de gagner l'intérieur des terres en cours de journée. Elles sont insuffisantes pour générer une chute des températures, qui se maintiennent à leur plus haut niveau.Ce sera la journée de tous les records, puisqu'on y attend des valeurs jamais atteintes jusqu'ici: les 40 degrés peuvent arriver jusqu'à Lille, tandis que le sud de l'Oise connaitra sans doute des 42 degrés. En bord de mer, on suffoque presque, avec des températures entre 34 et 39 degrés.de l'air plus frais et plus humide envahit notre région. Cela va donner lieu à une fin de canicule assez mouvementée, avec des aversesorageuses bien présentes sur le territoire.