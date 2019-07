Canicule : pourquoi les trains sont ralentis en Hauts-de-France ?

⚠ Nous invitons les usagers TER à reporter leur voyage dans la mesure du possible ce jeudi 25 juillet compte tenu du pic de chaleur prévu. pic.twitter.com/HEAoNKcPbj — TER Hauts-De-France (@TERHDF) July 24, 2019

Quels sont les effets de la chaleur sur le réseau ?

La SNCF recommande aux usagers de ne pas prendre le train pendant la canicule

Impacts des fortes chaleurs sur la voie

IMPACT DES FORTES CHALEURS SUR LA CATENAIRE

Avec plus de 40 degrés attendus jeudi 25 juillet, la région Hauts-de-France a été placée en vigilance rouge canicule par Météo France. Ce pic de chaleur risque d’avoir de fortes conséquences sur le réseau ferroviaire. Sur les réseaux sociaux, la SNCF recommande d’ailleurs aux usagers de reporter leur voyage.En réduisant le nombre de voyageurs circulant sur le réseau, la SNCF espère limiter les situations difficiles. La direction envisage déjà des ralentissements voire des suppressions de trains.Les fortes chaleurs ont un impact sur la circulation des trains. Les températures élevées provoquent notamment une dilatation des rails. Lorsqu’il fait 37 degrés dehors, le rail en acier peut vite atteindre les 55 degrés. A cette température, il se dilate et risque ainsi de provoquer une déformation de la voie. Pour des raisons de sécurité, la SNCF est alors obligée de réduire la vitesse de circulation des trains, ce qui ralentit finalement tout le réseau.Autre conséquence de la chaleur : la dilation de la caténaire. Pour circuler, le train est alimenté en électricité par ce fil qui a tendance à se détendre avec la chaleur. Lorsque ce dernier est trop détendu, il peut alors toucher le toit du train ou créer un arc électrique. Pour éviter ce phénomène, la vitesse des trains est alors ralentie.Au-delà des problèmes techniques engendrés par la canicule, la SNCF ne pourra garantir des conditions de voyage optimales. "Nous accueillerons tout de même les usagers qui se présenteront, mais il fera très chaud dans les gares", prévient Patrick Fauqueux, responsable de la communication SNCF Picardie.Toutes les rames non climatisées ont été mises de côté et une distribution de bouteilles d’eau sera organisée ce jeudi dans les grandes gares. La SNCF assure également que des agents seront présents pour orienter et accompagner les voyageurs.