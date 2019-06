Canicule : quand FR3 recommandait de boire 1,5 litre de bière par jour...

"Sans danger pour la santé..."

La canicule et la bière

"Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire pour se rafraîchir", se demande le journaliste de, Yves Sécher. Nous sommes le 2 août 1975. La région vit une canicule. Les Nordistes ont très chaud. Le reportage diffusé dans le journal ce jour-là et archivé par l'INA cherche à donner des petits moyens de vivre bien malgré la chaleur. "Tous les moyens sont bons bien sûr mais le meilleur reste quand même un bain. Soit à la piscine, soit tout bêtement chez soi", entend-on dans le commentaire."Et puis il y a la boisson..." Et là le reportage devient drôle, surréaliste, décalé quand on le regarde avec nos yeux de 2019... Laest passée par là, les médecins ont apparemment revu leur discours.La suite est donc à ne surtout pas appliquer aujourd'hui... "Les gens ont soif, on vend des diabolos menthe, on vend des Vittel, on vend des jus de fruit mais enfin quand même il faut dire une chose, la bière étant la boisson préférée de la région, on en boit quand même. Habituellement on en boit une, là on en boit deux, trois ou quatre...", témoigne un cafetier visiblement heureux de faire des bonnes affaires."La bière, ce n'est pas mauvais pour la santé à condition d'être raisonnable bien sûr, poursuit le journaliste. Le comité national de défense contre l'alcoolisme affirme qu'on peut en boire 1,5 litre par jour sans danger pour la santé. De quoi se désaltérer dans une journée. Et puis pourquoi s'en priver ? C'est nous même dans le Nord qui en fabriquons et on en fabrique beaucoup."



Ressorti il y a 4-5 ans, ce reportage est depuis devenu culte. Vu près de 10 millions de fois sur notre page Facebook. Et des millions sur le compte de l'INA.