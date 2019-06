CANICULE. Soignies (B) : un ventilateur en surchauffe provoque un début d'incendie

Après le départ de feu lundi dans la chambre d'une maison de retraite à Maubeuge , qui a eu pour conséquence l'hospitalisation de six personnes, c'est cette fois en Belgique, à Soignies, qu'un ventilateur a provoqué un début d'incendie. Selon nos confrères de DH.be , un couple a été victime de cette mésaventure mardi après-midi, dans sa maison, à cause d'un appareil en surchauffe qui se trouvait dans une chambre. Les secours ont pu maîtriser l'incendie qui s'était déclaré à l'étage de l'habitation, après que le propriétaire a tenté de l'éteindre lui-même.En voulant intervenir, il a été intoxiqué par les fumées et a été hospitalisé.Comme à Maubeuge, c'est probablement l'utilisation intensive du ventilateur qui a provoqué le court-circuit à l'origine du sinistre.