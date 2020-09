Cannabis : Gérald Darmanin refuse de "légaliser cette merde"

À ce sujet, la rédaction vous recommande Tourcoing : Doriane Becue succède officiellement à Gérald Darmanin en tant que maire

"Ce gouvernement ne baisse pas les bras"

#Police Effectifs supplémentaires à #Reims , des moyens pour la police municipale… Les priorités de Gérald Darmanin en visite à Reims ce lundi #Marne https://t.co/NrrmVjSzHQ pic.twitter.com/2L6gaVfJ3S — L'Union-L'Ardennais (@UnionArdennais) September 14, 2020

La France, pays le plus répressif mais 1er en consommation

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin estime lundi dans un entretien au journal L'Union (article payant) que le maire (LR) de Reims Arnaud Robinet "se trompe profondément" lorsqu'il se prononce pour l'expérimentation de la légalisation du cannabis, une substance qu'il qualifie de "merde"."La loi de la République, c'est l'interdiction des drogues", insiste l'ex-maire de Tourcoing ( qui a officiellement laissé sa place à Doriane Becue dimanche ) dans cet entretien. "J'ai sur ce point, et malgré mon estime pour lui, un désaccord profond avec Arnaud Robinet. Sur ce sujet, je crois qu'il se trompe profondément", ajoute-t-il."Je ne peux pas, en tant que ministre de l'Intérieur, en tant qu'homme politique dire à des parents qui se battent pour que leurs enfants sortent de l'addiction à la drogue, que l'on va légaliser cette merde. Et je dis bien 'cette merde'", s'insurge le ministre."Qu'est ce que je répondrais aux dizaines de courriers que je reçois par mois de parents qui ont eu des enfants gravement blessés ou tués, parce qu'ils ont pris de la drogue et qu'ils ont conduit après ?" fait-il mine de s'interroger, estimant qu'"avec la légalisation, il y a un petit côté 'je baisse les bras'". "Ce gouvernement ne baisse pas les bras", conclut-il.Dans une lettre au Premier ministre datée du 8 septembre, M. Robinet avait au contraire demandé un "vrai débat" sur le cannabis pour "étudier les conséquences d'une légalisation de (sa) vente", avec des "expérimentations" locales, notamment à Reims."La France a l'arsenal répressif le plus strict d'Europe et pourtant, c'est le pays qui compte le plus de consommateurs de cannabis : 11% des Français, trois fois plus qu'il y a 30 ans", avait argumenté auprès de l'AFP l'ancien député, jugeant indispensable de "sortir de l'idéologie et être pragmatique" sur ce sujet.