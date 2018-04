Capitaine Marleau (Corinne Masiero) : 10 choses que vous ne savez pas sur cette série qui cartonne

1. Marleau, née dans un téléfilm

Entre vents et marées (2014)



2. Marleau comme Marlowe

Humphrey Bogart alias Philip Marlowe dans l'une des adaptations des romans de Chandler



3. Marleau comme Columbo

Colombo (extrait)

4. La chapka vient de Fargo

FARGO (1996) des Frères Coen - Bande-annonce VO STFR

5. Pluie de guest-stars (invités)

"Philippe Muir" : un épisode de la série avec Gérard Depardieu

6. Marleau = Masiero

Capitaine Marleau : les 20 meilleures répliques de Corinne Masiero

7. Masiero, la ch'ti(e)

Capitaine Marleau : best-of ch'ti



8. Marleau : une héroïne populaire

Comment Capitaine Marleau a conquis la télé (extrait de C à vous sur France 5)

9. Marleau, une héroïne française

Tournage de Capitaine Marleau dans le Languedoc-Roussillon

10. Marleau, une série qui va durer ?

L'histoire dudémarre en 2014. Un peu par hasard. La réalisatrice Josée Dayan tourne pour France 3 un téléfilm avec Nicole Garcia et Muriel Robin. Y apparaît en second rôle, une capitaine de gendarmerie jouée par Corinne Masiero. "Josée m'a dit : "On va faire un petit inspecteur un peu décalé", raconte la comédienne nordiste.Le téléfilm "Entre vents et marées" rencontre un petit succès mais surtout donne une idée à Josée Dayan : faire du Capitaine Marleau une héroïne récurrente. "C'est la réactivité de Josée Dayan qui fait naître la série... "Depuis, en 3 ans, 13 épisodes ont été tournées.Le nom du capitaine Marleau est une référence directe au héros de l'écrivain américain du XXème siècle Raymond Chandler. Cet auteur de romans policiers avait créé le détective privé. Josée Dayan a décidé de franciser ce nom.Comme Marleau, on retrouvait dans ce personnage ironie et critique sociale."J'voudrais pas faire mon Columbo à deux balles mais ça sent l'indice", lance Corinne Masiero dans l'épisode 1 de la série. L'autre référence assumée de Capitaine Marleau, c'est l'inspecteur Columbo.Ce héros de série télé des années 70 était lui aussi un flic décalé. Il était incarné par Peter Falk, son imper froissé et sa Peugeot 403. Corinne Masiero a, elle, une chapka et se retrouve au volant d'une Range Rover de 1988.La façon de mener les enquêtes, intuitive et intimiste, bien plus que scientifique, est aussi un point commun entre les deux séries.Autre ressemblance entre Marleau et Columbo : les guests ou invités. A chaque épisode, un acteur connu et reconnu joue le rôle de la victime ou du coupable (cf plus bas).Qui dit Marleau, dit chapka. Un accessoire étrange et loufoque pour une gendarme mais qui rend le personnage immédiatement singulier et identifiable. Josée Dayan l'appelle "le bonnet à oreilles de cocker" .En fait, c'est un clin d'œil à la chapka de Frances McDormand dans le polar des frères Coen "Fargo". Selon Elsa Marpeau, citée par Télérama , il y a d'ailleurs des points communs entre l'enquetrice française et la flic du Minnesota : « Elles sont très lentes et assez contemplatives »…est aussi une série particulière... Chaque épisode se regarde indépendamment et son casting est renouvelé en permanence. Gérard Depardieu, Pierre Arditi, Catherine Frot, Laura Smet, Victoria Abril...Tous ont accepté de jouer un rôle principal dans un des épisodes. "Que les guests acceptent de faire ça, c'est un vrai cadeau", constate Corinne Masiero. La plupart font partie de la bande à Dayan. Des acteurs reconnus du cinéma français et qui ont régulièrement joué dans les téléfilms de la réalisatrice ("Le Comte de Monte-Cristo", "Les Misérables", "Raspoutine...")."On l'a créée pour elle et autour d'elle", dit clairement Josée Dayan, la réalisatrice de la série.. "Y'a pas d'histoire de personnage, explique la comédienne. Dans Marleau, il y a beaucoup de moi. Je réécris des dialogues, des petites blagounettes, je fais des impros... C'est mon caractère à moi. Josée me laisse carte blanche. Je peux y mettre ce que je veux dedans.""Sous la rusticité apparente, se cache une subtilité, un humour et un coeur qui bat, complète Josée Dayan. C'est quelqu'un de très humain. C'est quelqu'un qui aime se faire passer pour ce qu'elle n'est pas...", confirme Corinne Masiero. Eh bien dans le person­nage de Marleau, c'est pareil, les méchants ne se méfient pas, ils se livrent et c'est comme ça qu'on les déniche ! »Marleau = Masiero. On l'entend dans de nombreux dialogues, y compris un peu "politiques". Réplique tirée de l'épisode "Le domaine des soeurs Meyer" : "On chope pas que les pauvres. Les riches aussi... Les patrons voyous par exemple... Nous aussi, on peut arracher les chemises quand on veut".Corinne Masiero apprécie aussi le côté "rouge" du personnage. Pas étonnant quand on sait qu'elle a été candidate sur une liste Front de Gauche à Roubaix en 2014, ou qu'elle soutient activement François Ruffin, le député France insoumise de la Somme. La semaine dernière, elle déclarait à propos des grèves, en s'adressant à Emmanuel Macron : "Écoutez, si vous pouviez arrêter de faire vos conneries...". grâce à Capitaine Marleau, est aussi devenue l'autre ch'ti du cinéma français. Une sorte de cousine éloignée de Dany Boon , plus rugueuse, plus déjantée et plus authentique. "Moi, j'suis de Roubaix. Quand je croise un ch'ti, j'enlève min capiot, j'lui dis, cha va ?", dit le Capitaine Marleau dans un des épisodes.Les dialogues sont truffées de référence ch'ti. Marleau aime la bière, parle des mineurs et des corons, et a gardé son accent, plus vrai que nature, pas forcée du tout.Née à Douai,vit à Roubaix. Elle revendique haut et fort son parcours atypique dans le métier. C'est un peu par hasard et un peu tard qu'est née cette envie. "Des potes qui faisaient du théâtre à Douai m'avaient demandé de filer un coup de main pour porter du matériel", explique l'actrice dans une interview de Télérama. "La metteuse en scène organisait des trainings physiques. Je poireautais dans mon coin, elle m'a fait monter sur le plateau avec les autres pour improviser des gestes. Dès que j'ai traversé la scène, j'ai compris que c'était ma maison : plus question de redescendre !"A 28 ans, elle intègre une troupe de théâtre. Un metteur en scène la repère. C'est le début de sa carrière. Jusqu'à interpréter le rôle principal dans: "Ce film était une "première fois" pour tout le monde : pour moi, avec un rôle principal, pour Cyril, qui était ­documentariste jusque-là, pour le chef opérateur, pour la première assistante, pour le producteur"."On m’a toujours dit: «T’es grande, moche, t’as l’accent, ça marchera jamais». C’est vrai que je n’ai pas le côté rangé. Mais je me sers de mon fonds de commerce", raconte Corinne Masiero.Les audiences record de la série (entre 5 et 7 millions de téléspectateurs, ce qui est beaucoup pour un série française) ont fait deun visage familier. Et ce, dès la diffusion du premier épisode en 215 : "Du jour au lendemain, tout a changé. Le soir, j’avais fini un tournage, j’étais allée faire une balade avec mes potes, je dors… Au matin, les messages pleuvaient et les gens dans la rue me reconnaissaient. "Une popularité qu'elle ne vit pas très bien. "Ma vie a changé . On m'arrête dans la rue. C'est un truc de ouf. Mais l'amour ça bloque. J'ai du mal quand on vient me dire qu'on m'aime bien. Quand on m'insulte, je n'ai pas de problème.Alors tous ces gens qui vous sautent dessus et vous disent qu’ils vous aiment, c’est rigolo cinq minutes… Moi, j’avais un blocage. En plus, je traversais une période très douloureuse. Je suis allée voir ma psy et ça va mieux. Ce sont des problèmes de riches. J’en connais beaucoup qui aimeraient être à ma place."Baie de Somme, Perpignan, Charentes, Bordeaux, Alsace... Le tournage de la série se déroule dans des régions de France à chaque fois différentes. Notamment pour coller à l'ADN du diffuseur, France 3, chaîne des régions...Dans plusieurs épisodes, leraconte d'ailleurs à ses nouveaux collègues gendarmes qu'elle est mutée et qu'il va falloir l'aider à mieux connaître les coutumes locales.10 épisodes ont été diffusés depuis septembre 2015. 13 ont été tournés. France 3 diffuse régulièrement des inédits et n'hésite pas à rediffuser certains épisodes. D'autres tournages sont prévus. Et la série semble loin de sa fin. C'est en tout cas le souhait de Corinne Masiero : "Je veux faire ça jusqu'à la fin de ma vie...", lance-t-elle mi-sérieuse, mi-blagueuse.Et comme les audiences suivent... En octobre 1017, un épisode inédit a attiré 6,8 millions de fidèles, soit 29,0% du public.