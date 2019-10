Capitaine Marleau est de retour pour deux épisodes inédits avec Joey Starr et Kad Merad

© FRANCE 3

Tournage en Creuse d'un épisode de la série Capitaine Marleau

"Hello tertous". C'est par ces mots bien de chez nous que Capitaine Marleau ouvre le nouvel épisode de la série intitulé "Le grand huit". Il est diffusé ce mardi 22 octobre à 21h05 sur France 3. Inédit, il a été tourné dans le Lot-et-Garonne.La capitaine de gendarmerie incarnée par Corinne Masiero y évolue dans le milieu des forains. On la verra faire une barbapapa, sauver un jeune homme du suicide sur un manège à sensations et surtout donner la réplique à Joey Starr et Marina Hands, invités de cet épisode.Avec toujours des répliques ch'tis, des allusions à l'actualité et de l'absurde : "Les frites, c'est comme les mecs, c'est toujours meilleur chez les autres" ou encore "Il vous faudrait un avocat commis d'office parce que vous n'avez pas les moyens de vous payer un Dupond-Moretti".Un employé d'un parc d'attractions est assassiné, l’occasion pour Marleau de plonger dans un univers qui la ramène en enfance. Face à la gendarme se dressent Lucie et Antoine, les propriétaires du parc, couple aussi solaire que mystérieux. La victime avait un fils adolescent. Alors que le couple envisage d’adopter l’orphelin, Marleau découvre qu’un mystérieux individu s’est récemment livré à de bien étranges sabotages, et que ce cadre enchanteur a déjà été le théâtre d’un drame. L’amour qui unit Lucie et Antoine résistera-t-il aux révélations de l’enquête ?France 3 diffusera un 2ème épisode inédit le mardi 29 octobre à 21h05. "Quelques maux d'amour" a été tourné en . Les acteurs guests sont Kad Merad et André Manoukian. Le premier incarne un chanteur de variétés.Jour de fête, jour de drame : Frédéric est assassiné pendant le mariage de sa fille. C'est l’occasion pour Marleau de côtoyer l'idole de ses 20 ans, Daniel Rivière, ami de la victime. Mais si le chanteur est fidèle à sa légende (charmeur, avenant, disponible), très vite, il va se retrouver dans le collimateur de Marleau. Quelle est la réelle nature de ses relations avec Annie, la veuve ? Quel secret le lie à la fille de Frédéric et Annie ? Une chanson pourrait-elle expliquer le meurtre ? Marleau va-t-elle devoir passer les menottes à son idole ?L'audience sera-t-elle de nouveau au rendez-vous ? Avec 8,4 millions de téléspectateurs et 32,3 % de PdA en moyenne pour les derniers épisodes inédits, Capitaine Marleau est une super-héroïne télévisuel.A noter que le tournage de l'épisode 19 de Capitaine Marleau intitulé "Veuves... mais pas trop !" a eu lieu en septembre à Dunkerque. Avec Edouard Baer et Anne Brochet.