Capitaine Marleau : record d'audience historique pour l'épisode tourné sur la Côte d'Opale

Capitaine Marleau : les meilleures répliques de l'épisode 15 "Une voix dans la nuit"

, 32,8% de parts de marché. Le 15ème épisode de la série dea fait un énorme carton ce mardi soir. Loin devant TF1 (3,3 millions pour l'arme fatale) et M6 (2 millions pour Recherche appartement ou maison).Ce chiffre est aussi un nouveau record pour la série, une semaine après le précédent : 7 millions de téléspectateurs (30% de part de marché) avaient regardé mardi dernieret Isabelle Adjani dans "Ne plus mourir jamais"."Une voix dans la nuit" est un épisode qui a été tourné sur la Côte d'Opale. Avec plusieurs chanteurs invités pour entourer Corinne Masiero : Benjamin Biolay, Camille, Jeanne Balibar... Au détour des scènes on a pu apercevoirNous avons compilé les meilleures répliques de cet épisode entre allusion à l'affaire Benalla, l'ISF, les frites, le ch'ti...Vous pouvez revoir cet épisode de Capitaine Marleau en intégralité sur france.tv