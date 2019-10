VIDEOS. Capitaine Marleau : (re)découvrez 50 répliques drôles, cultes, rouges ou ch'tis de la gendarme déjantée

Les répliques ch'tis de Capitaine Marleau

Capitaine Marleau, la série qui cartonne, revient ce mardi pour un épisode inédit . En attendant, on vous propose de revoir et réécouter quelques-unes des répliques qui ont fait le succès de la gendarme la plus déjantée de France.Corinne Masiero a mis beaucoup de sa personnalité dans ce personnage : "Dans Marleau, il y a beaucoup de moi. Je réécris des dialogues, des petites blagounettes, je fais des impros..., explique-t-elle. C'est mon caractère à moi. Josée me laisse carte blanche. Je peux y mettre ce que je veux dedans."Un peu de ch'ti, un peu de gauche, un peu d'auto-dérision, un peu de "grande gueule"... Voici quelques best-of des 16 épisodes de Capiatine Marleau pour mieux cerner le personnage."Ça drache !", "Allez les sang et or !" ou encore "J't' reconnos ti. T'es d'min coin !", Corinne Masiero, née à Douai, habitante de Roubaix, utilise régulièrement des expressions typiques du Nord Pas-de-Calais dans ses dialogues.Il y en a tellement qu'on a en a fait deux vidéos.Corinne Masiero ne le cache pas et le revendique même : elle est de gauche. Toujours à la pointe de nombreux combats sociaux : intermittents, féminicides, précarité... Pas étonnant donc de retrouver des références politiques pas franchement de droite dans Capitaine Marleau."C'est vrai que t'as une bonne tronche à te taper du migrant !". Ou encore cette sortie très politique, à un de ces adjoints : "Tu crois tout ce qu'on te dit ? Tu crois encore à la Vème République ?".Des répliques très politiques qui finissant par agacer certains : ”Ça me saoule, oui. Parce que je ne partage pas à ce point ses convictions, je lui ai déjà dit”, a récemment déclaré la réalisatrice de la série Josée Dayan.

"On m’a toujours dit: «T’es grande, moche, t’as l’accent, ça marchera jamais». C’est vrai que je n’ai pas le côté rangé. Mais je me sers de mon fonds de commerce", raconte Corinne Masiero. L'actrice qui a galéré avant de réussir dans ce métier aime truffer ses dialogues de référence à son physique. Auto-dérision ?



Corinne Masiero adore aussi agrémenter ses répliques de références plus ou moins explicites à l'actualité. Benalla, licenciements, gilets jaunes ... Régulièrement, on décèle dans les épisodes des petites allusions à la vie politique et sociale française. Ex : "Détends-toi, on n'est pas dans une audition au Sénat" ou "Nous aussi, on peut arracher les chemises quand on veut".