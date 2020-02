Capitaine Marleau de retour pour deux épisodes inédits pendant les vacances (dont un tourné dans le Nord !)

Bande annonce de Capitaine Marleau "Pace e salute"

Corinne MASIERO (Capitaine MARLEAU) et Philippe DUQUESNE (MAJOR FORTIN) / © François LEFEBVRE / FTV / PASSION FILMS



Des veuves dans le Nord

Corinne Masiero et Anne Brochet / © Christophe BRACHET / FTV / PASSIONFILMS

"Pace e salute", c'est le titre de l'épisode de Capitaine Marleau qui sera diffusé ce mardi soir à 21h05 sur France 3. La série la plus populaire de ces dernières années (8 millions de téléspectateurs pour les deux dernières diffusions) revient régulièrement en prime-time avec des inédits. A chaque fois tournés dans des régions différentes.Place à la Corse ce mardi. Il sera question de la découverte du corps sans vie d'un ancien médecin généraliste aux côtés de son épouse inconsciente.Marleau soupçonne leur fille, Lézia, chirurgienne revenue de Paris pour prendre la suite de son père, de cacher quelque chose. Au casting : Mélanie Doutey, Catherine Rouvel et le Béthunois Philippe Duquesne.Mardi 25 février, retour dans le Nord pour Corinne Masiero, mais pas à Douai (où elle est née) ou à Roubaix (où elle vit), mais dans le Dunkerquois et les Flandres. "Veuves mais pas trop" a été tourné en septembre 2019 notamment à Cassel. C'est la 3ème fois que Josée Dayan, la réalisatrice, installe ses caméras dans le Nord Pas-de-Calais. Dans cet épisode, le personnage principal est un croque-mort et embaumeur, "adorable père de famille, charmeur de service de quelques veuves"... Un rôle confié à Edouard Baer.Au casting également Anne Brochet, Bruno Lochet mais aussi Adolpha Van Meerhaeghe, ancienne sans-abri lilloise qu'on a vue dans "Les Invisibles"