Carburants : seul 1% des automobilistes qui travaillent dans les Hauts-de-France touchent le chèque-transport

"Depuis mars 2016, la région Hauts-de-France a mis en place une aide au transport de 240€ par an pour ceux qui sont obligés de prendre leur voiture pour travailler. 43 000 aides ont déjà été versées. Une aide qui ferait du bien à tous les Français !", écrivait ce lundi, président de la région Hauts-de-France sur Twitter.Une façon de suggérer d'étendre la mesure à toute la France. Il a été entendu puisque c'est c e qu'a annoncé ce mardi matin Emmanuel Macron . Il a qualifié la mesure de "bonne philosophie".« Bien sûr que nous sommes heureux de voir pillées nos idées. Cette annonce, nous la prenons simplement comme du bon sens. Enfin nous sommes écoutés », a réagi Franck Dhersin, vice-président chargé des transports à la RégionEn théorie, les salariés des Hauts-de-France habitant à plus deet sans autre choix que d'utiliser leur véhicule peuvent bénéficier de l'aide régionale au transport de 20 euros.Mais pour bénéficier de cette aide, les salariés doivent toucher moins de 2.300 euros net par mois, vivre dans une commune qui ne dispose pas de transports publics ou avoir des "", explique Xavier Taquet.Par ailleurs, les bénéficiaires doivent être salariés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d'au moins un mois."C'est pas énorme 20€ par mois, a expliqué Xavier Bertrand à Europe 1. Mais en attendant, 240 € à l'année, ça paye une partie des pleins et surtout, les gens se disent que, quand ils travaillent, ils sont parfois aidés. On n'est pas la région la plus riche de France mais j'estimais qu'il fallait du concret pour aider les gens qui bossent."Cette initiative a été mise en place en mars 2016 et depuis, quelque "43 000 aides ont été versées", selon M. Taquet. 43 000 aides versées sur un peu plus de deux ans. Dans le détail :On compte, selon l'INSEE,(Source Recensement de la Population 2015). Parmi ceux-ci, 1 767 360 actifs se rendent au travail en voiture, camion ou fourgonnette soit une part de 78 %.On sort la calculatrice. Résultat :Ce faible nombre s'explique par les critères restrictifs définis mais aussi par le fait que beaucoup de personnes éligibles ne pensent à demander l'aide" (ou ne la connaissent pas). Un site existe en ligne pour savoir si un automobiliste peut bénéficier ou non de l'aide.L'aide aux transports coûte à la Région environ 2,5 à 3,5 millions d'euros chaque année.Emmanuel Macron souhaite-t-il que toutes les régions financent la même aide que les Hauts-de-France ? Ou l'Etat va-t-il la prendre en charge ? Comment ? A partir de quand ? De quel montant ? C'est le grand flou pour l'instant. On en reste à l'annonce.On sait simplement que le Président de la République propose d'ores et déjà de. "Nous réclamons cette défiscalisation depuis mai 2016, on considère que ce n'est pas une aide au revenu mais une aide à la mobilité", explique Xavier Taquet, directeur de cabinet duPour l'heure, l'aide est donc imposable: le montant perçu doit être ajouté par le contribuable à sa rémunération dans sa déclaration fiscale. Cela peut représenter jusqu'à 70€ d'impôts sur une somme totale de 240€.Si Xavier Bertrand et ses proches ne cachent pas leur satisfaction de voir leur idée reprise, la plupart des partis critiquent la proposition du Président. Emmanuel Macron "est un pompier pyromane: il propose un allègement de taxes pour compenser une augmentation des taxes", a réagi la porte-parole des RépublicainsIl "fait l'aumône" de "quelques centimes", a critiqué, fondateur du mouvement Générations.Pour, la proposition d'Emmanuel Macron est ". Il "transfère aux régions (...) le soin de compenser l'hyperfiscalité qu'il a décidée sur les carburants", a déclaré la présidente du Rassemblement national (ex-FN). Dans un communiqué , l'association des régions de France va dans le même sens estimant que c'est "à l'Etat de mettre en place les mesures d'aides ciblées face à la hausse du coût du carburant".