Carnaval de Dunkerque 2018 : du bal des Corsaires à la bande de Saint-Pol, le week-end a été chargé

Carnaval de Dunkerque 2018 : les images du bal des Corsaires

Carnaval de Dunkerque 2018 : La bande de Saint-Pol-sur-Mer

Daniel Tirmarche alias Cacaille , Tambour-major

Et ensuite ?

Mardi 6 février : Bal des ainés - Gravelines

: Bal des ainés - Gravelines Mercredi 7 février : Carnaval des séniors - Kursaal

: Carnaval des séniors - Kursaal Vendredi 9 février : Bal des Pint'jes - Grande-synthe / Blozebuck - Yacht Club / Bal des Nucholaers - Gravelines

: Bal des Pint'jes - Grande-synthe / Blozebuck - Yacht Club / Bal des Nucholaers - Gravelines Samedi 10 février : Bal enfantin des Cootches Gais - St Pol sur Mer / Bal enfantin des Chucheurs - Winnezeele / Bande de Grande-Synthe / Bande de la Basse-Ville / Nuit de l'Oncle Cô - Kursaal

: Bal enfantin des Cootches Gais - St Pol sur Mer / Bal enfantin des Chucheurs - Winnezeele / Bande de Grande-Synthe / Bande de la Basse-Ville / Nuit de l'Oncle Cô - Kursaal Dimanche 11 février : Bande de Dunkerque (1ère journée des trois joyeuses) / Carnaval Enfantin de Grand-Fort-Philippe / Bal des Acharnés - Kursaal

: Bande de Dunkerque (1ère journée des trois joyeuses) / Carnaval Enfantin de Grand-Fort-Philippe / Bal des Acharnés - Kursaal Lundi 12 février : Bande de la Citadelle (2ème journée des trois joyeuses) / Bal des Amis du 3ème âge (Gravelines)

: Bande de la Citadelle (2ème journée des trois joyeuses) / Bal des Amis du 3ème âge (Gravelines) Mardi 13 février : Bande de Rosendaël (3ème journée des trois joyeuses) / Bande de Grand-Fort-Philippe / Bande des Huttes - Gravelines

: Bande de Rosendaël (3ème journée des trois joyeuses) / Bande de Grand-Fort-Philippe / Bande des Huttes - Gravelines Bande de Petit-Fort-Philippe / Nuit de l'islandais - Grand-Fort-Philippe / Bal enfantin des Chevaliers - Kursaal / Bal enfantin des Klottebreks - Rosendaël / Bal enfantin des amis des géants - Grande-Synthe

Vendredi 16 février : Bal des Creutches - Armbouts-Cappel / Kiekeun Festival - Coudekerque-Branche / Bal des Zygomards - Gravelines

: Bal des Creutches - Armbouts-Cappel / Kiekeun Festival - Coudekerque-Branche / Bal des Zygomards - Gravelines Samedi 17 février : Bande de Petite-Synthe / Carnaval enfantin de Hoymille / Bal des Gigolos et Gigolettes - Kursaal / Bal des Joyeux Berguenards - Bergues

: Bande de Petite-Synthe / Carnaval enfantin de Hoymille / Bal des Gigolos et Gigolettes - Kursaal / Bal des Joyeux Berguenards - Bergues Dimanche 18 février : Bande de Malo-les-Bains / Bal de la Violette - Kursaal

: Bande de Malo-les-Bains / Bal de la Violette - Kursaal Vendredi 23 février : Bal des Potes-Iront - Coudekerque-Branche / Nuit des Zotes - Gravelines

: Bal des Potes-Iront - Coudekerque-Branche / Nuit des Zotes - Gravelines Dimanche 25 février : Bande de Coudekerque-Branche / Bande de Warhem

: Bande de Coudekerque-Branche / Bande de Warhem Samedi 24 février : Bande enfantine de Coudekerque-Branche / Bande de Loon-Plage / Bal du Sporting - Kursaal / Bal des Optimistes - Poudrière

: Bande enfantine de Coudekerque-Branche / Bande de Loon-Plage / Bal du Sporting - Kursaal / Bal des Optimistes - Poudrière Mercredi 28 février : Bal enfantin de Coudekerque-Branche / Bal enfantin de Rexpoëde / Bal des ptits Zigottos - Loon-Plage

: Bal enfantin de Coudekerque-Branche / Bal enfantin de Rexpoëde / Bal des ptits Zigottos - Loon-Plage Vendredi 2 mars : Bal des Bierenaeres - Bierne / Bal des Rose Marie - Gravelines

: Bal des Bierenaeres - Bierne / Bal des Rose Marie - Gravelines Samedi 3 mars : Bande de Leffrinckoucke / Bal du Printemps - Kursaal

: Bande de Leffrinckoucke / Bal du Printemps - Kursaal Dimanche 4 mars : Bande de Ledringhem / Bande de Wormhout / Carn’Ados par Atouts Ville - Gravelines 18h - 00h

: Bande de Ledringhem / Bande de Wormhout / Carn’Ados par Atouts Ville - Gravelines 18h - 00h Vendredi 9 mars : Bal des Boucaniers - Gravelines

: Bal des Boucaniers - Gravelines Samedi 10 mars : Bande de Drincham / Bande de Houtkerque / Carnaval enfantin de Bergues / Carnaval enfantin de Loon-Plage / Bal des Buckenaeres - Wormhout

: Bande de Drincham / Bande de Houtkerque / Carnaval enfantin de Bergues / Carnaval enfantin de Loon-Plage / Bal des Buckenaeres - Wormhout Dimanche 11 mars : Bande de Bergues

: Bande de Bergues Vendredi 16 mars : Nuit du Pôdingue - Rexpoëde

: Nuit du Pôdingue - Rexpoëde Samedi 17 mars : Bande de Gravelines - Centre / Bande de Bollezeele / Bal des ptits Baigneurs - Gravelines / Bal des Gais-Lurons - Bray-Dunes

: Bande de Gravelines - Centre / Bande de Bollezeele / Bal des ptits Baigneurs - Gravelines / Bal des Gais-Lurons - Bray-Dunes Dimanche 18 mars :Bande de Bourbourg

:Bande de Bourbourg Samedi 24 mars : Bal des Stekebeilles - Ghyvelde

: Bal des Stekebeilles - Ghyvelde Dimanche 25 mars : Bande de Hoymille

: Bande de Hoymille Vendredi 30 mars : Bal enfantin des Veintches - Ruminghem

: Bal enfantin des Veintches - Ruminghem Samedi 31 mars : Bande de Killem / Bal des Swingelaeres - Killem

: Bande de Killem / Bal des Swingelaeres - Killem Samedi 7 avril : Bal du Prestige - Ruminghem

: Bal du Prestige - Ruminghem Dimanche 8 avril : Bande de Pitgam

L'ambiance était aussi survoltée au, samedi soir au Kursaal que dans les rues de Saint-Pol-sur-Mer, dimanche pour la, pour lesquels l'affluence n'avait rien à envier avec les années précédentes.Le carnaval a sesque les carnavaleux tentent d'expliquer aux profanes."Dans une maison, la personne invite tous les amis, la famille, on rentre, on chante, on mange, on boit, c'est génial, c'est convivial" avance une dame."Quand les cuivres se mettent à jouer, la première ligne s'arrête et les autres lignes avec le mouvement continuent à avancer et la première ligne les bloque du mieux qu'elle peut" explique un autre.