Carnaval de Dunkerque : après l'agression en marge du Bal du Chat noir, un nouveau dispositif de sécurité annoncé

Augmentation des effectifs de policier à Dunkerque et agrandissement du périmètre surveillé : ce sont les mesures proposées pour assurer une plus grande sécurité pour les carnavaleux."Il fallait prendre des décisions", reconnaît le maire de Dunkerque, Patrice Vergriete quelques jours après que Kevin Desmidt a été agressé en marge du carnaval. "On a vu apparaître deux phénomènes nouveaux : l'apparition de bandes non déguisées qui viennent voler ou tabasser les carnavaleux [...] et des nombreux débuts de bagarre liés à une alcoolisation excessive".



Pour prévenir ces deux phénomènes, le maire prévoit un "renforcement des forces de sécurité, des polices municipale et nationale". Il lance aussi un appel aux parents d'enfants mineurs : "On a constaté une consommation excessive chez des mineurs de stupéfiants. Je demande aux parents de veiller à leur santé."



Patrick Vergriete : "Il fallait prendre des décisions pour la sécurité des carnavaleux"

Les mesures annoncées

Devant chacun des onze bars de la digue Malo, deux agents de sécurité seront postés.



Trois nouvelles caméras de surveillance vont être postées pour surveiller la digue Malo et les rues adjacentes.



Des maraudes de la Protection Civile seront déployées autour de la place du centenaire et jusque sur la plage.



Interdiction de vendre de l'alcool à emporter sur le territoire de Malo et le boulevard Paul Asseman les soirs de bals entre 18 heures et 8 heures du matin.

Un renforcement de brigades canines



Le directeur de la police municipale de Dunkerque, Pascal Desuert, revient sur les faits du week-end : "La semaine dernière, notre effectif en place est régulièrement intervenu sur des débuts de rixe, ce qui nous a empêché d'être pleinement sur notre mission première : protéger les gens agressés."



En plus du renfort de policiers avec des "brigades canines", le périmètre sera aussi étendu : "Nous irons dans les terrains habités, derrière la plage, où les bandes organisées essayent de trouver des personnes esseulées et en difficulté."



Mais le directeur de la police nationale veut rester pragmatique : "Il y a des gens qui viennent s'amuser, pour faire la fête mais d'autres viennent avec des intentions mauvaises, néfastes pour l'esprit carnavaleux."



Un état toujours stationnaire pour Kevin Desmidt