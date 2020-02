Carnaval de Dunkerque : tout ce qu'il faut savoir pour les Trois Joyeuses

© Ville de Dunkerque

Ce dimanche, le carnaval de Dunkerque connaît son épisode le plus festif avec les Trois Joyeuses. C'est le temps fort du carnaval, au moment du mardi gras, juste avant le mercredi des Cendres.- Premier jour, la "bande des pêcheurs", bande de Dunkerque s'élancera au son du tambour-major dès 15 heures boulevard Alexandre III. Notez que l'avant-bande de Dunkerque se donne rendez-vous à 10h30 place Charles Valentin.Le jet de harengs sous le balcon de la mairie aura lieu à 17 heures. Et cette année encore le maire Patrick Vergriete, lancera des frites (parce que ça rime), "20 grandes frites en mousse ; elles valent pour 19 d’entre elles un dîner pour deux dans un restaurant local. Mais l’une d’entre elles, une frite bleue, particulièrement convoitée, est un sésame pour monter au balcon l’année suivante !", explique la Ville dans un communiqué. Un moment à vivre aussi en direct sur le site de la mairie. A 19 heures place Jean Bart, au pied de la statue du célèbre corsaire, a lieu le rigodon final, qui s'achève, genoux à terre, sur "l'hymne à Jean Bart".- Deuxième jour : la bande de la CitadelleTroisième jour : la bande de RosendaëlDeux autres bandes prennent le relais le week-end suivant : la bande de Petite Synthe samedi 29 février et la bande de Malo-les-Bains le dimanche 1er mars. Et juste avant les Trois Joyeuses, le 22 février c'est la bande de la Basse-ville qui officie.Parallèlement, il y a aussi les bals.Des parkings gratuits et des navettes gratuites ont été mises en place pour rejoindre les festivités.Maintenant, il ne vous reste plus qu'à enfiler votre plus beau clet'che (déguisement) et rejoindre la bande.