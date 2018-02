Carnaval de Dunkerque : quand Clovis Cornillac chante “Chantaaaal, t'as mis ton doigt dans mon...”

Clovis Cornillac chante le carnaval de Dunkerque

"Faites le carnaval de Dunkerque, c'est incroyable !". C'estqui le dit, ce jeudi matin sur Europe 1. Invité du débat d'Europe Matin autour de Patrick Cohen, l'acteur a rendu un bel hommage au, à un moment où les intervenants de l'émission cherchaient des "tubes de l'hiver".L'acteur a réagi au quart de tour, très inspiré : "Allez au carnaval de Dunkerque, je peux vous dire que ça caille, ça dure deux mois, ça chante... je ne peux pas vous chanter là, parce qu'ils vont vous fermer la radio. Mais ça se chauffe, ça se frotte. On ne hurle pas, on chante, le -Salut à Cô-Pinard-, tu pleures !".Avant d'être poussé à chanter. Clovis Cornillac a accepté, et il a choisi "" (à voir ci-dessous à partir de 3').

Clovis Cornillac connaît le carnaval de Dunkerque, pour avoir joué il y a déjà 20 ans dans le film "Karnaval", avec Sylvie Testud. Il interprétait le rôle de Christian, dans ce film de Thomas Vincent sorti en salles le 3 mars 1999.