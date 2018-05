Carrefour : la carte des 58 magasins qui n'ont pas trouvé de repreneur dans les Hauts-de-France

La liste des 58 magasins Carrefour sans repreneur

Aniche Vaillant-Couturier

Armentières

Auchel Georges-Bernard

Auchel route de Lillers

Avion Thumerelle

Bailleul

Béthune Barbusse

Béthune Rue d'Aires

Bohain-en-Vermandois

Bruay-la-Buissière Desseilligny

Bruay-la-Buissière Jules-Guesdes

Bruay-la-Buissière Raymond-Deruy

Caudry

Chauny

Comines

Denain Pyramide

Estaires

Fouquières-les-Lens Fusillés

Gravelines

Haillicourt

Haisnes la Bassée Humblot

Halluin

Henin-Beaumont

Hersin-Coupigny

Hirson

Houplines

La Sentinelle

Laon

Lesquin Jean-Jaurès

Lievin Jean-Jaurès

Lievin Résidence Aurore

Linselles

Loos-en-Gohelle

Lumbres

Montigny-en-Gohelle

Nieppe rue d'Armentières

Noeux-les-Mines

Oignies

Rousies

Sains-en-Gohelle

Saint-Amand-les-Eaux

Saint-André-lez-Lille

Saint-Martin-au-Laert

Saint-Michel-sur-Ternoise

Saint-Pol-sur-Mer

Saint-Quentin Alexandre-Dumas

Saint-Quentin Cordier

Sallaumines

Sin-le-Noble Maréchal-Leclerc

Soissons avenue de Compiègne

Somain

Tourcoing rue des Francs

Tourcoing Testelin

Wambrechies

Wattignies

Wattrelos Martinoire

Waziers

Wizernes

Il ne leur reste plus que deux semaines pour retrouver un repreneur. 58 magasins Carrefour Contact Marché ont de très fortes chances de fermer leurs portes, selon une liste diffusée ce dimanche par nos confrères de Midi Libre , qui se sont procuré(Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), et huit autres dans l'Aisne. Une précédente liste, dévoilée en février,. Parmi elles, 31 ont donc pu trouver un repreneur.C'est le cas notamment pour les magasins concernés dans la Somme et dans l'Oise, plus proches de Paris, ainsi qu'à Lille. Dans les zones rurales, en revanche, la situation est plus difficile.En tout, dans toute la France,ce qui représente 2100 emplois.