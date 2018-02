Carrefour : la crainte et l'incompréhension dans les magasins menacés de fermeture

Une pétition en ligne

Plusieurs jours après que nos confrères de Midi Libre ont révélé la carte des enseignes Carrefour menacées de fermeture, les salariés concernés dans la région sont inquiets, à l'image de Sonia Deleau, responsable d'un Carrefour Contact qui compte 9 salariés à Bruay-la-Buissière." reconnaît la salariée, également représentante CFTC, qui juge que "la manière de communiquer a été tout à fait décevante."En cause, le choix de mots du PDG de Carrefour Alexandre Bompard, qui expliquait notamment sur France Inter que "pour les magasins Dia, on a acheté ces magasins il y a quelques années, on a investi énormément,". Il admettait par ailleurs que "pour ceux qui ne seront ni repris, ni reclassés,Pourtant, les magasins "Dia" comme le PDG les appelle sont depuis 2014 des magasins Carrefour et font partie du groupe, notamment sous le nom de Carrefour Contact. Surtout, Sonia Deleau veut mettre l'accent sur l'humain qui se trouve derrière le chiffre deSonia Deleau a publié, puis retiré un trombinoscope sur Facebook où l'on voit plusieurs employés poser avec leur matricule, "La responsable de magasin a également lancé une pétition en ligne "contre la fermeture des Carrefour Contact Marché", qu'elle voudrait imprimer et remettre à Alexandre Bompard. "La finalité de tout ça, c'est que chaque salarié puisse s'en sortir au mieux."Ses angoisses sont partagées par Matthieu Saeyvoet, adjoint à la direction d'un magasin Carrefour Contact à Harnes"Pourquoi Carrefour nous a rachetés il y a deux ans si c'est pour nous abandonner maintenant ?" demande le représentant FO (syndicat majoritaire) au CE, qui évoque une "incompréhension" chez le salariés.Matthieu Saeyvoet exprime également des craintes pour les salariés des: après 15 mois, leurs acquis sociaux pourraient être remis en cause par leur futur repreneur.