Carrefour et Leclerc vendent le carburant à prix coûtant : bonne affaire ou coup de pub ?

"La grogne est légitime, il faut savoir y répondre" : les stations E. Leclerc vont vendre le carburant à prix coûtant jusque fin novembre

Vrai ou faux ?

Source : prix-carburants.gouv.fr

Source : prix-carburants.gouv.fr

Les enseignes de la grande distributionont annoncé lundi vendre le carburant à prix coûtant en novembre, entendant tirer partie de la grogne contre la hausse des taxes décidée par le gouvernement."Dans un contexte d'augmentation drastique des prix des carburants et fidèle à son combat en faveur du pouvoir d'achat des Français, le Mouvementinitialement programmée du 2 au 4 novembre, jusqu'au 30 novembre 2018", précise un communiqué du groupe coopératif."Celui qui tire la croissance, c'est le consommateur. Aujourd'hui cette grogne est légitime", a déclaré le président, dans la matinale de France Info. "C'est important commercialement de satisfaire nos clients mais c'est important aussi de donner un signal aux pouvoirs publics. Il faut savoir choisir son camp."L'opération, initialement proposée lors du dernier week-end des vacances de la Toussaint, est prolongée par le 2e opérateur pétrolier en France à tout le mois de novembre dans ses 684 stations services. Dans le passé,a déjà réalisé des opérations similaires.Nombre de stations Leclerc affichaient un litre d'essence sans plomb 95 contenant jusqu'à 10% d'éthanol (SP95-E10), sous les 1,45 euro lundi, selon le site du gouvernement Son concurrent Carrefour propose également une initiative similaire du 5 au 17 novembre, annoncée aux consommateurs par de la publicité dans les journaux. "Carrefour inaugure les +Jours carburants+, une opération inédite par son dispositif et son ampleur dans toutes les stations-services intégrées aux hypermarchés Carrefour, indique l'enseigne de supermarchés dans un communiqué.Nous avons vérifié : ce lundi matin, les stationssont effectivement en tête des stations les moins chères de la région. Le SP 95 est vendu à 1,46 dans les Carrefour ou Leclerc les moins chers. Exemple avec cette liste des stations du Nord qui proposent le Sans plomb 95 au meilleur prix.Autre exemple : pour le, dans le, on retrouve ces deux mêmes enseignes parmi les moins chères (1,44 €) même si des stations Intermarché sont aussi dans cette gamme de prix (Attention, Intermarché Brebières est en tête mais avec un prix erroné).

Même constat dans l'Aisne où le gazole est effectivement moins cher chez Leclerc et Carrefour.



Source : prix-carburants.gouv.fr



Globalement, l'offre publicitaire tient donc, au moins en partie, ses promesses.



"J'entends parfaitement la grogne, le mécontentement parfois, la colère"

Interrogé sur l'augmentation du prix, qui interviendra le 1er janvier prochain, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a insisté lundi sur BFMTV : "Non, elle ne sera pas suspendue. On ne suspend pas la transition écologique, la conversion du parc automobile français, qui est nécessaire"."J'entends parfaitement la grogne, le mécontentement parfois, la colère aussi qui peut s'exprimer, mais je dis aujourd'hui comme je l'ai toujours dit qu'il n'y a pas de solution magique au problème du dérèglement climatique", s'était justifié samedi le Premier ministre Édouard Philippe.En signe de protestation, une mobilisation de grande ampleur est prévue le 17 novembre en France ainsi qu'en Belgique. En un an, le prix du diesel à la pompe a progressé d'environ 23% contre 15% pour celui de l'essence.