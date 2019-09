CARTE - 13 villes des Hauts-de-France bénéficieront du dispositif Cités Éducatives

[ Label #CitésÉducatives ] #Amiens labellisé pour améliorer la #RéussiteScolaire

"Lutter contre les inégalités socio-économiques qui touchent les citoyens les plus modestes dès l’enfance, en assurant la prise en charge des enfants avant, pendant et après le temps scolaire". Telle est l'ambition du dispositif Cités Éducatives lancé par le ministère de la Cohésion sociale en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale.Plus de 130 communes s'étaient portées candidates au printemps dernier. Elles sont finalement 80 à avoir vu leur pré-projet retenu par le ministère. Parmi elles, 13 villes ou collectivités des Hauts-de-France ont été sélectionnées :Le dispositif Cités Éducatives concerne des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Des quartiers dits sensibles, dans lesquels on trouve essentiellement de l'habitat social, peu de mixité sociale et d'importants dysfonctionnements socio-économiques.Le label Cités Éducatives va permettre d'accompagner les enfants de ces quartiers depuis l'école jusqu’à l’insertion professionnelle. Il s'agit de mettre en place un projet global de prise en charge avant, pendant et après l'école : "Le soir, après l’école avec des prises en charge pour faire les devoirs, le mercredi pour découvrir une nouvelle expérience sportive ou culturelle, la semaine pour échanger avec d’autres sur les problèmes rencontrés. Tous les acteurs autour de nos enfants seront en contact pour leur offrir les meilleures chances d’insertion et d’épanouissement", explique Julien Denormandie, le ministre en charge de la ville et du logement.Les territoires retenus vont bénéficier d'une enveloppe de 34 millions d'euros par an à partir de 2020 et jusqu'en 2022. Amiens, par exemple, se voit attribuer une enveloppe de 430.000 euros par an, soit près de 1,3 million sur 3 ans.Les communes labellisées ont jusqu'en décembre pour finaliser et préciser leur projet. L’objectif est de le mettre en place dès l'année prochaine.