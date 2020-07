CARTE. 14 juillet et Covid-19 : voici les feux d'artifice et les concerts maintenus dans le Nord et le Pas-de-Calais

Arleux

Arques

Venez profiter d'un quadruple concert gratuit le #14juillet sur la grand'place à l'occasion de la #FêteNationale, dès 18h. Dans le respect des règles sanitaires et #gestesbarrières.

Boeschepe

Brebières

Malgré le déconfinement et la levée de l'état d'urgence sanitaire, le retour à la normale n'est pas pour tout de suite. Les rassemblements de plus de 5 000 personnes restent interdits. Conséquence : la ville de Lille a par exemple annoncé ce jeudi 9 juillet l'annulation pure et simple des festivités prévues le 14 juillet. Elles seront remplacées par "une cérémonie en hommage à celles et ceux mobilisés et en première ligne lors de la crise sanitaire, organisée par la Préfecture du Nord, en comité restreint".Néanmoins quelques grandes villes comme Calais ou Roubaix maintiennent leur feu d'artifice. La première réfléchit à tirer six feux d'artifice en différents points de la ville pour ne pas faire un gros rassemblement, la seconde pense compter les spectateurs et obliger les adultes à porter le masque lorsqu'ils se rassembleront face à la mairie.Pour les autres villes, voici dans l'ordre alphabétique une sélection de concerts, défilés et feux d'artifice qui s'organisent le 13 ou le 14 juillet. Quand il n'y a rien de précisé sur la date de la manifestation, c'est par défaut du 14 juillet dont nous parlons. Sinon, la date du 13 juillet est précisée. Si vous souhaitez apporter des précisions sur une ville ou sur un feu d'artifice près de chez vous, n'hésitez pas à nous écrire sur france3hautsdefrance@gmail.com La liste n'est pas exhaustive et vous la retrouvez en carte ci-dessous dans l'article. A noter que, dans le Boulonnais, la communauté d'agglomération a annoncé début juin qu'il n'y aurait pas de braderies, feux d'artifice et foires Le spectacle commence à 20 h 30 avec une série de concerts le 13 juillet au stade Jacques-Noël, rue du Bias. Le groupe Hakob Ghasabian sera suivi du tribute Calogero "Un jour parfait". Le feu d'artifice sera tiré à 23 heures.Quatre concerts de variétés françaises et de reprises d'AC/DC à partir de 18h00 sur la Grand-Place. Un système de barrières sera mis en place pour limiter les groupes à dix personnes maximum. Le masque sera obligatoire pour tout le monde.Le feu d’artifice sera tiré à 23h00 au terrain des archers. Il sera aussi visible du moulin.

Le feu d'artifice de Brebières ne risquait pas d'être annulé, c'est même l'une des premières décisions du nouveau maire, Lionel David. Il le maintient donc le 14 juillet au soir, au stade de football, là où son prédecesseur, l'avait supprimé pour des raisons budgétaires.

Calais

Gondecourt

Gruson

Hazebrouck

Hem

La Madeleine

Pour éviter les rassemblements de plus de 5 000 personnes, la mairie de Calais étudie la possibilité de tirer six feux en différents points de la ville à 23 heures. Traditionnellement, l'événement rassemble environ 12 000 personnes.Le feu d'artifice est annulé mais pas le défilé "festif" qui commencera à partir de 17h00. Le groupe de batacuda, les "Batuk'eux rumbaka", Jacques l'acrobate et les calèches de Ludovic Mortelecque accompagneront l'événement.L'événement commence à 21 heures, ce lundi 13 juillet sur le parking rue Calmette par une marche aux flambeaux suivi du concert du groupe Fizz'me up avant le tir du feu d'artifice à 23 heures.Le feu d'artifice sera tiré le 13 juillet à 23 heures à la mairie. Mais le traditionnel concert organisé les années précédentes sera annulé du fait de l'épidémie de coronavirus.Pas de concert cette année à Hem ni de foodtruck. Seul le feu d'artifice est maintenu. Il sera tiré au Jardin des Perspectives à 23 heures le 13 juillet. Les plus pressés pourront venir dès 21 heures, heure à laquelle le jardin ouvrira ses portes. Le public sera compté, les gestes barrières devront être respectés et le masque est obligatoire.

Le feu d'artifice est maintenu. Il sera tiré le 13 juillet à 22h30.

Marchiennes

Marck-en-Calaisis

Marquette-lez-Lille

Nieppe

Ouve-Wirquin

Proville

Roubaix

Saint-Folquin

Templeuve

Wanquetin

Wattrelos

Le chiffre d'affaires des artificiers en chute libre Philippe Hollebecq est gérant de la société Wagnon artifices à Roubaix. Chaque année, il tire environ 320 feux d'artifice, la grande majorité est tirée les 13 et 14 juillet. L'annulation d'une partie des événements à ces dates l'amène à serrer sa ceinture : "Avec le coronavirus, je perds 90 % de mon chiffre d'affaires des 13 et 14 juillet 2020, deux jours qui représentent 80 % de mon chiffre d'affaires."



Ce dernier estime que 400 entreprises ont cette même activité en France, et une vingtaine dans les Hauts-de-France, même si parmi eux, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs qui tirent 3 ou 4 feux par an. En tout cas, si l'année 2020 est très mal partie, il essaye de limiter les dégâts : "j'ai essayé de décaler les festivités en septembre ou à Noël, pour limiter la casse".

Le feu d’artifice sera tiré à 22h45 le 14 juillet aux Evoïches, route de Flines.La soirée commencera avec le bal des pompiers dès 21 h 30 qui sera suivi du feu d’artifice à 23 heures au stade Agneray. Les places seront limitées et réservées aux Marckois.Le feu d’artifice sera tiré du parc du Vert-Bois. L'accès sera autorisé à partir de 22h. Le port du masque est vivement recommandé.Après le défilé organisé à midi, la traditionnelle garden-party sera maintenue au Château. Le feu d'artifice est annulé.Le feu d’artifice aura lieu devant la salle des fêtes, rue du Moulin, à 23 heures ce 14 juillet.Pas de feu d'artifice mais un concert sera organisé à Proville. Le rendez-vous est donné à 13 heures, place de la République.La fanfare News Stompers déambulera à partir de 21h30. Feu d'artifice sera tiré à 23 heures de la Grand-Place mais l'accès sera limité à 5 000 personnes. Le port du masque pour les adultes sera obligatoire.Pendant quatre jours, la ducasse sera présente. Un "cochon grillé" est prévu ce samedi 11 juillet et le feu d’artifice sera tiré à 23 heures le 14 juillet.Rendez-vous pour un pique-nique au parc du Château à 14 heures le 14 juillet puis un concert du groupe Cover-it qui reprendra les tubes pop-rock des années 1960 à aujourd'hui.Jardins de l’espace Éric-Descamps, barbecue et jeuxUn feu d’artifice au-dessus des plans d’eau du parc du Lion, rue Gustave-Delory sera organisé. L'accès sera possible à partir de 22 heures.