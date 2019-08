CARTE. 217 services d'urgences en grève en France

Les raisons de la colère

Difficile de ne pas être impressionné quand on observe la carte des services d'urgences en grève en France. Que notre regard se pose au Nord, au Sud, à l'Est ou à l'Ouest, la carte réalisée par le Collectif Inter Urgences reste toujours autant truffée de points représentant chacun un site en grève.Et zoomer sur une région ne change rien. Qu'importe celle sur laquelle on se concentre, qu'il s'agisse de l'Île-de-France et la capitale Paris, des Hauts-de-France ou bien de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (PACA), les établissements hospitaliers dont le personnel urgentiste est en colère reste toujours important.Au 10 août 2019, après cinq mois de mouvement social, 217 services d'urgence étaient en grève sur l'ensemble du territoire français. Soit plus d'un tiers des 650 services d'urgences (dont 520 publics) que compte le pays. Le 20 mai dernier, ils étaient 62, selon le collectif.Pour comprendre le ras-le-bol des urgentistes, connaître les arguments de leur plainte au sujet de leurs conditions de travail ou encore savoir pourquoi ils affirme manquer d'effectif, nous vous invitions à regarder cette vidéo :