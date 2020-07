CARTE - 5 destinations dans les Hauts-de-France pour une journée de vacances à 2 euros par personne

Sortie nature en famille au Quesnoy (Nord)

L'application est idéale pour une balade instructive avec les enfants. • © Application Baladavesnois / Furet & Company

Alors que l'on sort à peine d'une crise sanitaire qui a durement touché les ménages français, et qui a enfermé les familles dans leur domicile pendant de longues semaines, l'envie de vacances est plus forte que jamais. Comment faire quand on a un budget très serré ? On prépare des pique-niques pour la journée, on habille les enfants, et on suit le guide ! La rédaction de France 3 Hauts-de-France vous propose cinq destinations accessibles en TER qui ne vous coûteront que deux euros par personne, le prix de l'aller-retour en train grâce à l'opération éTER mise en place par la Région. Avec 5 000 billets à un euro par jour, vous ne devriez pas avoir de mal à réserver.Envie de nature ? Le parc naturel de l'Avesnois est la destination idéale pour une bouffée d'air frais. La commune de Le Quesnoy allie la quiétude de la campagne et le charme du patrimoine historique.L'application Baladavesnoy (disponible sur iOS et Android) propose un parcours interactif entièrement gratuit, pour vous guider dans la cité fortifiée. Tout au long de votre parcours, Collin, le personnage virtuel, vous emmène dans les lieux à découvrir. Une balade ponctuée de jeux et de petits questionnaires ludiques pour les enfants, avec des fiches d'informations si vous souhaitez en savoir plus - ou s'ils vous posent des questions auxquelles vous n'avez pas la réponse.Bien sûr, rien ne vous oblige à suivre à la lettre le parcours proposé, vous pouvez à votre guise naviguer entre les étapes proposées par l'application. Vous pourrez ensuite profiter d'un pique-nique ou d'une après-midi au bord de l'eau : les étangs du Fer à Cheval et du Pont Rouge sont situés à quelques centaines de mètres du centre-ville.Envie de culture ? Prenez la direction de Laon dans l'Aisne ! D'abord, pour en prendre plein la vue : plus de 10% des monuments historiques du département sont dans cette cité médiévale. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux en se baladant pour découvrir des bijoux architecturaux. Mais le XXIème siècle a tout de même pris ses quartiers dans la ville ! Le street art a envahi les murs.Deux grands artistes ont décoré la ville à coups de pinceaux. Le Laonnois Pierre-Émilien Grenier a réalisé au fil des années des fresques, des trompe-l'oeil, des anamorphoses et de portraits, avec des effets de profondeur et de perspective bluffants. Le petit conseil de la rédaction : passez par la ruelle des Neufliers, vous ne serez pas déçus.Le célèbre C215, connu à l'international, a quant à lui dispersé 16 portraits muraux de personnages illustres passés par Laon, comme Antoine de Saint-Exupéry, Napoléon, ou encore Louise Macault, institutrice déportée pendant la Seconde Guerre mondiale. Perdez-vous dans les rues et ruelles du centre-ville, vous ne pourrez pas les rater.En flânant vous découvrirez aussi des œuvres réalisées par d'autres artistes. Si vous y allez un samedi, l'après-midi, la rue Saint-Jean et la place Saint-Julien deviennent piétonnes, avec des déambulations d'artistes musiciens et danseurs.Pendant votre balade, n'hésitez pas à passer les portes de la cathédrale. Un édifice remarquable et ouvert au public. Si vous avez la chance de pouvoir rester au coucher du soleil, vous profiterez d'une lumière douce qui rendra la façade encore plus belle. Victor Hugo écrivait même à sa femme que la cathédrale de Laon était "une autre ville" dans la ville. Dans la même lettre, il écrit : "Tout est beau à Laon, les églises, les maisons, les environs, tout..."Ils ont passé des semaines en confinement et certains d'entre eux n'ont pas envie d'en sortir... Vos ados sont enfermés dans leur chambre et vous aimeriez leur faire prendre l'air ? Partez pour la cité impériale !Pour vous guider dans la ville, l'application "Compiègne et sa région" vous propose 7 itinéraires à thème. Des parcours d'une à deux heures, avec des explications sur les bâtiments, à lire ou à écouter en audio-guide. Pensez à vous arrêtez au somptueux palais impérial. Si la visite du château est payante, l'accès au parc est gratuit. 700 hectares à l'orée de la forêt de Compiègne pour profiter du grand air en pleine ville. Le jardin des roses compte 364 variétés de rosiers ! Vous pourrez ensuite pique-niquer dans les aires aménagées.L'autre parc de la ville, le Parc de Bayser, est également idéal pour pique-niquer en famille. Des activités sportives y seront proposées pour les enfants.Si vous privilégiez le samedi, vous profiterez ensuite d'un après-midi musical. Le festival d'été investit les rues du centre-ville avec des musiciens et des groupes de jazz, rock, électro, hip-hop, musiques du monde... feuilletez le programme pour trouver votre bonheur. Le 25 juillet, il y aura également du théâtre de rue et des démonstration de street art.Pour les amateurs de vélo et de nature, la rédaction vous a préparé le parcours idéal (au départ de Longpré-les-Corps-Saints, destination qui participe à l'opération TER à 1 euro). Étudiez notre itinéraire avant de partir, et embarquez votre vélo dans le train !Depuis la gare de Longpré, avant de commencer la balade, nous vous conseillons de passer par la Maison des Marais, pour avoir des informations et des conseils. Vous serez ensuite fin prêts à partir à la découverte de paysages exceptionnels. Prenez votre temps et scruter les alentours : la faune et la flore réservent de belles surprises. À cette saison, vous pourrez peut-être trouver une plante rare aux jolies fleurs violettes : la gesse des marais. C'est aussi la saison de floraison des roseaux. Avancez dans le calme et vous aurez sûrement la chance de croiser des oiseaux aquatiques et des libellules.Arrêtez-vous au belvédère de la chaussée du Câtelet pour admirer le paysage et continuez vers le Nord pour atteindre Long. Là, vous pourrez admirer le château du XVIIIsiècle, entouré d'un bois de 4 hectares et d'un étang. Attention, la visite est payante, mais il est possible d'y pique-niquer sur demande.Reprenez la route en rejoignant le chemin de Halage, chemin du bord de Somme aménagé pour les cyclistes, et prenez la direction de Fontaine-sur-Somme. Poursuivez jusqu'à Liercourt, mais avant de rejoindre Abbeville, faites un tour par l'oppidum d'Erondelle, aussi appelé "Camp César". C'est un superbe vestige d'une place forte de l'époque gallo-romaine, classé monument historique : un plateau de 20 hectares avec une fortification encore visible aujourd'hui, longue de plusieurs centaines de mètres. Vous y croiserez sûrement des moutons, mais ne les nourrissez pas, ils sont là pour paître sur le site.Enfin, remontez en selle et dirigez-vous vers Abbeville pour continuer cette balade nature. Arrivés là-bas, vous aurez parcouru près de 25 kilomètres à vélo ! Dans la ville, vous pourrez flâner et admirer la magnifique Collégiale Saint-Wulfran. Dernier plaisir pour les yeux avant de prendre la route du retour : la gare d'Abbeville, où vous pourrez prendre le train du retour, est un édifice splendide et suprenant. Classée monument historique, elle a des airs de palais de princesse de dessin animé...Envie de respirer l'air frais marin ? Partez sur le côte d'Opale avec vos amis ! Et rien ne vous oblige à passer la journée à la plage... La ville de Boulogne-sur-Mer offre plein de possibilités. Avec un patrimoine architectural et maritime qui lui est propre, et des animations mises en place par la ville, on ne s'ennuie pas en été dans cette ville portuaire.Pour vous plonger dans la vie des pêcheurs du début du siècle dernier, flânez dans le quartier de la Beurière (dont le nom vient de "bure", une petite cabane de pêcheurs en patois). En montant la rue du Mâchicoulis en escaliers, vous pourrez découvrir les maisons construites dans la falaise et accéder à un point de vue unique sur le port.Promenez-vous ensuite dans la ville pour découvrir des oeuvres de street-art : 27 fresques fascinantes décorent les murs boulonnais. Du 23 juillet au 31 août se déroule même le festival du street-art. Six artistes européens, dont deux Français, un Portugais, un Espagnol, un Néerlandais et un Russe, prendront leurs quartiers à Boulogne pour réaliser de nouvelles créations sous vos yeux. Une balade qui vous amènera tout droit vers la ville fortifiée et son beffroi, son château et sa basilique.Vous pourrez également danser au rythme des déambulations musicales (et vous émerveillez, certains jours, devant des performances de circassiens), tous les samedis dans les rues du centre-ville où les dimanche sur les quais. Pour allier nature et musique, vous pouvez privilégiez les spectacles gratuits qui se tiennent chaque dimanche dans le jardin Valentine Hugo.De nombreuses activités payantes sont également proposées, comme la visite de la crypte ou des visides guidées, mais les prix sont assez bas et il existe des tarifs réduits. Pour ces activités, pensez à appeler l'office de tourisme : en raison des mesures sanitaires, il faut réserver.