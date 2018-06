CARTE. Carrefour : 56 magasins ex-Dia vont mettre la clé sous la porte dans les Hauts-de-France

La carte des 56 Carrefour qui devraient fermer dans les Hauts-de-France

La liste des 56 magasins Carrefour qui devraient fermer

Aniche Vaillant-Couturier

Armentières

Auchel Georges-Bernard

Auchel route de Lillers

Avion Thumerelle

Bailleul

Béthune Barbusse

Béthune Rue d'Aires

Bohain-en-Vermandois

Bruay-la-Buissière Desseilligny

Bruay-la-Buissière Jules-Guesdes

Bruay-la-Buissière Raymond-Deruy

Caudry

Chauny

Comines

Denain Pyramide

Estaires

Fouquières-les-Lens Fusillés

Haillicourt

Haisnes la Bassée Humblot

Halluin

Henin-Beaumont

Hersin-Coupigny

Hirson

Houplines

La Sentinelle

Laon

Lesquin Jean-Jaurès

Lievin Jean-Jaurès

Lievin Résidence Aurore

Linselles

Loos-en-Gohelle

Lumbres

Montigny-en-Gohelle

Nieppe rue d'Armentières

Noeux-les-Mines

Oignies

Rousies

Sains-en-Gohelle

Saint-André-lez-Lille

Saint-Martin-au-Laert

Saint-Michel-sur-Ternoise

Saint-Pol-sur-Mer

Saint-Quentin Alexandre-Dumas

Saint-Quentin Cordier

Sallaumines

Sin-le-Noble Maréchal-Leclerc

Soissons avenue de Compiègne

Somain

Tourcoing rue des Francs

Tourcoing Testelin

Wambrechies

Wattignies

Wattrelos Martinoire

Waziers

Wizernes

Carrefour : les salariés plus inquiets que jamais sur leur avenir

Intervenants : Roland Blampin, délégué CGT. - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage d'Yves Asernal et Antoine Morvan. Montage de Valérie Biville

dans les Hauts-de-France C'est ce qui ressort des chiffres donnés par le groupe Carrefour lors du Comité central d'entreprise, ce lundi 4 juin pour la zone Nord, selon l'AFP.Deux enseignes ont donc réussi à trouver un repreneur dans la région, depuis que nous avons publié notre carte des 58 magasins risquant la fermeture. 56 sur les 89 enseignes qui étaient menacées en février.Selon nos informations,La grande majorité de ces magasins se trouve dans le Nord et le Pas-de-Calais, et quelques-uns dans l'Aisne.En tout, dans toute la France, ce sont 243 magasins Carrefour qui vont devoir fermer leurs portes, ce qui représente plus de 2000 emplois. Seulsaprès l'examen des dernières offres.